Régime de désintoxication après Noël: un plan de trois jours pour «nettoyer» le corps

Pendant le dîner de la veille de Noël, il a probablement mangé plus. Avec l'ajout de calories fournies par les boissons alcoolisées et la table sucrée.

Aujourd'hui, 25 célébrations se poursuivent et le corps aura besoin d'un régime détoxifiant pour retrouver l'équilibre.

Dr Milton Dan (MN 119.041) est une maîtrise en nutrition et développé pour Infobae un plan de trois jours qui aide "Nettoyez" le corps et éliminez les kilos en trop qui pourrait être gagné lors des célébrations.

"Ne cherchons pas le régime" miracle "ou le produit miraculeux parce qu'ils n'existent pas", a déclaré Dan. Oui, c'est possible à la place, avec un régime alimentaire et l'apport de certains minéraux à travers la nourriture ou des suppléments plus l'exercice et la marche une heure par jour, pour se débarrasser de certains kilos et de l'inflammation qui a amené notre corps à manger de manière excessive et désordonnée ces jours-ci"

Et il a détaillé les options pour le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner et des conseils qui peuvent aider à détoxifier le corps après les fêtes.

• Salade de fruits naturels ou une pomme ou un kiwi ou deux tranches d'ananas

Infusion recommandée: thé vert, café ou autre infusion (ne pas utiliser de sucre)

• Quinoa sauté aux légumes (champignons, oignon, morón) accompagné de lanières de poulet

• Omelette faite avec deux ou trois blancs d'oeufs et un jaune

• Salade de légumes variés, y compris les légumineuses (si possible, le céleri fait défaut), assaisonné avec de l'huile d'olive

Dessert: une pomme verte ou un autre fruit

• Jus de fruits et légumes combinés (ingrédients possibles à inclure: épinards, céleri, concombre, carotte, betterave, pomme verte, jus d'orange). Ils aident à hydrater, fournissant des fibres, des vitamines et des minéraux.

• Céleri, seul ou dans du jus d'orange

• Une poignée de noix peut être ajoutée

• Poisson frais grillé ou au four

• Poitrine de poulet ou steak de boeuf

Accompagnement: salade de légumes mélangés

Dessert: une pomme verte ou des fraises avec du jus d'orange ou de la gelée

Sept conseils à mettre en œuvre

1- Buvez au moins deux litres d'eau par jour

2- Les légumes, les légumes et les fruits doivent être incorporés quotidiennement dans l'alimentation

3- Respectez les quatre repas, ne sautez pas et n'ajoutez pas

4- Cherchez à fournir une variété de nutriments essentiels avec de la nourriture, y compris des vitamines et des minéraux. Dans un grand nombre de cas, il doit être complété par des minéraux quelat, tels que le magnésium, le zinc et le sélénium (Quelat Complex) ou les nutriments AMPK qui fournissent les coenzymes dont le métabolisme a besoin pour bien fonctionner.

5- Vous pouvez manger du céleri à tout moment de la journée seul ou trempé dans du jus d'orange

6- Vous pouvez ajouter jusqu'à deux toasts de blé entier avec le petit déjeuner, ou un pendant le déjeuner ou une collation. Si c'est le cas, ajoutez si possible de la poudre satiale, qui aidera à réduire l'indice glycémique des farines, clé pour diminuer l'inflammation qui affecte le métabolisme et peut être l'une des causes de l'excès de poids

7- Les trois jours après un "festin", augmentez l'activité physique et n'arrêtez pas de marcher les 10 mille pas (minimum une heure par jour)

Enfin, Dan a rappelé que cette «c'est juste un plan de trois jours, que l'important est d'améliorer les habitudes de vie, à la fois dans la façon de manger, en donnant la priorité à l'activité physique, en n'oubliant pas de marcher le plus possible et en ayant des bilans de santé. »