Reinier, en larmes dans sa présentation avec le Real Madrid

MADRID (AP) – L’adolescent brésilien Reinier n’a pas pu contenir les pleurs lorsqu’il a été présenté mardi en tant que nouveau joueur du Real Madrid.

Le garçon de 18 ans a été ému à plusieurs reprises en détaillant les sacrifices consentis par sa famille pour se rendre au club espagnol. Il a également pleuré lorsque Madrid a montré une vidéo qui mettait en évidence ses meilleures pièces avec les équipes de jeunes du Brésil et son ancien club Flamengo.

“C’était difficile, je suis arrivé à Rio de Janeiro avec 9 ans sans ma mère et sans mes sœurs”, a expliqué Reinier. “Quand je parle de ma famille, je suis toujours très excité parce que je suis sûr que tout cela est grâce à eux.”

Le sacrifice a été bien justifié. On dit que Madrid a payé plus de 30 millions d’euros (32,5 millions de dollars) pour le signer jusqu’en 2026. On s’attend à ce qu’il joue initialement avec Castilla, l’équipe subsidiaire.

“Je suis sûr qu’il y a beaucoup de pression, mais c’est un rêve devenu réalité et je vais pieds nus pour atteindre l’excellence”, a-t-il déclaré.

Ses parents et une de ses sœurs étaient présents au stade Santiago Bernabéu pour la présentation. Devant quelques centaines de fans, Reinier a réalisé quelques filigranes avec le ballon. Sa mère a pleuré quand Reinier est entré sur le terrain, et son père a fait de même lorsque la vidéo a été montrée.

Reinier est le troisième adolescent brésilien signé par Madrid au cours des dernières saisons, sur les traces de Vinícius Júnior et Rodrygo. Vinícius Júnior a également joué avec Flamengo. Les laissez-passer pour les deux ont coûté environ 45 millions d’euros, selon des articles de presse. Les deux ont débuté dans la filiale avant d’ouvrir en creux dans la première équipe.

“Très heureux de l’accueil que j’ai eu”, a déclaré Reinier à propos de ses nouveaux coéquipiers brésiliens, qui comprennent également Casemiro, Marcelo et Eder Militão. “Hier, j’étais chez Vinícius, nous sommes des amis de Flamengo.”

Le président du club, Florentino Pérez, a déclaré qu’ils ouvraient les portes à un joueur qui sélectionnait Madrid dans les jeux vidéo et que son père lui avait montré des vidéos de Zinedine Zidane, la légende du club qui est maintenant l’entraîneur du club.

Comme Vinícius Júnior lors de la signature, Reinier n’a eu qu’une poignée de matchs professionnels, mais ils ont suffi à impressionner Madrid.

Reinier est un dépliant créatif qui a été souligné comme l’une des perles du football brésilien. C’était l’une des pièces clés pour Flamengo d’être sacré champion de la ligue brésilienne et de la Copa Libertadores. Et le mois dernier, avec 10 sur sa chemise, il faisait partie de l’équipe brésilienne des moins de 23 ans qui a réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

“Le Real Madrid est quelque chose de gigantesque au Brésil, il a toujours été mon équipe et j’ai hâte de faire de mon mieux ici”, a-t-il déclaré.

Reinier a mentionné que l’une de ses idoles est Kaka, le joueur brésilien à la retraite qui a joué pour Madrid. Il admire également Zidane.

