La recherche du navire de pêche Rua Mar, basé dans le port d’Algésiras (Cadix) et disparu dans les eaux marocaines avec six membres d’équipage à bord le 23, a repris ce lundi à la fois en surface et sur le fond marin, expliquent des sources appareil

La subdélégation du gouvernement de Cadix a expliqué que la fouille en surface est effectuée par des pêcheurs de Barbate et d’Algésiras, qui rejoignent les SAR Mastelero, Salvamento Marítimo et BAM Relámpago, de la marine espagnole.