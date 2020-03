remèdes maison pour soulager la condition

Une grande partie de la communauté hispanique souffre de brûlures d’estomac ou de reflux gastro-œsophagien.Le Dr Juan Rivera révèle les remèdes maison que vous pouvez faire pour éliminer les maladies récurrentes. La promotion d’une alimentation saine est un facteur positif pour éviter de souffrir de reflux gastro-œsophagien.

L’apparition de nouveaux cas de brûlures d’estomac ou de reflux gastro-œsophagien techniquement appelé allume l’alerte dans la communauté hispanique basée aux États-Unis pour la consommation d’aliments chargés en graisses, qui affecte des millions de personnes dans le monde.

Comme l’hispanique Gladys Romero, qui sent parfois un morceau de nourriture entre sa gorge et sa poitrine, une situation qui altère ses nerfs.

Pour sa part, Janeth Chávez a avoué qu’elle a toujours souffert de brûlures d’estomac après avoir fini de manger, de nausées et d’éructations.

Mais, Salvador Zamora a su faire face aux brûlures d’estomac, buvant beaucoup d’eau pendant quatre jours, réussissant à éliminer la maladie.

Photo / Votre Doctor.com

Ce sont des cas de brûlures d’estomac dont les gens souffrent à tout moment de leur vie quotidienne.

Par conséquent, il est temps d’éliminer la condition avec l’application de certains remèdes maison recommandés par le célèbre médecin Juan Rivero, qui s’est adressé à la communauté hispanique, via un Facebook hispanique Mundo Live.

Le Dr Juan Rivero a clairement indiqué que les remèdes maison sont efficaces pour inverser les brûlures d’estomac; une sensation de brûlure dans la poitrine ou la gorge qui génère une surproduction d’acides entre la partie de l’estomac et l’œsophage, après avoir mangé des aliments gras, des boissons très citriques et mangé trop et rapidement.

Selon le Dr Juan Rivera, l’un des remèdes maison les plus utilisés par les patients lorsqu’ils souffrent de brûlures d’estomac est d’ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans un litre d’eau.

Cette fusion naturelle aide à réduire l’excès d’acidité dans le corps.

Un autre remède à la maison à considérer dans un régime est la consommation de papaye ou de lait.

Ce fruit riche possède une enzyme appelée «papaïne» qui aide à diriger les aliments, en évitant la sensation de brûlure dans l’estomac.

Tout comme la papaye est consommée en jus ou en morceaux, vous pouvez également incorporer des jus à haute teneur en aloe vera dans l’alimentation, en plus d’être un transporteur de nutriments, elle donne un sentiment de soulagement pour ceux qui ont des brûlures d’estomac.

Un autre remède maison est de boire du thé vert, car il s’agit d’un antioxydant, antimutagène, antidiabétique, anti-inflammatoire, antibactérien et antiviral. Améliore la digestion et prévient le cancer.

Comment détecter les symptômes?

Le Dr Juan Rivero a déclaré que l’apparence des symptômes peut varier chez chaque patient.

Par exemple, la personne peut ressentir une douleur dans la partie abdominale, l’une des plus courantes, suivie d’une brûlure à l’estomac.

De même, il provoque des nausées, un mauvais goût dans la bouche et une sensation de satiété ou de ballonnement dû aux excès de gaz accumulés dans le tube digestif.

Photo / El Universal

Juan Rivero, un médecin portoricain, a averti que le reflux gastro-œsophagien peut également provoquer des symptômes atypiques tels que la toux sèche chronique, il a donc suggéré d’activer des protocoles de détection médicale pour exclure les conditions secondaires.

Alerte, alerte!

Salvador Zamora a bu beaucoup d’eau, réussissant à éliminer le reflux gastro-œsophagien, cependant, d’autres personnes souffrent de la maladie depuis des années, la minimisant.

Juan Rivero a donc averti que si le reflux gastro-œsophagien est récurrent, il est nécessaire de consulter un médecin spécialiste pour évaluer le fonctionnement de l’estomac et déterminer pourquoi la maladie est encore latente.

L’un des examens médicaux que le médecin recommande couramment au patient est l’endoscopie gastro-intestinale supérieure.

Le tube d’observation se déplace dans tout le système digestif pour éliminer les ulcères, la gastrite et une bactérie appelée Helicobacter pylori (H. pylori).

La bactérie Helicobacter pylori est une infection sévère de l’estomac, qui ne présente aucun signe ni symptôme, mais est combattue avec un traitement strict d’environ 14 jours.

Quel rôle joue la nourriture?

Pour le Dr Juan Rivera, la promotion d’une alimentation saine est un facteur positif pour ne pas souffrir de reflux gastro-œsophagien.

Parmi les aliments et les boissons qui pourraient épouser le dysfonctionnement de l’estomac se trouve la consommation exagérée de café, ainsi que de chocolat, d’alcool, de jus d’agrumes, de sauces et de piments forts.

L’une des façons les plus simples de localiser les aliments qui provoquent le reflux gastro-œsophagien dans votre estomac est de faire un «journal alimentaire».

Selon Juan Rivera, cette méthode vous aidera à modifier votre alimentation, pour éviter l’effet de rebond de la condition.

Photo / Capture MH

De même, le médecin conseille aux Latinos de ne pas manger de nourriture en grande quantité, car ils prennent du temps à digérer dans l’estomac et évitent de se coucher quelques minutes après avoir fini de manger la nuit.

N’oubliez pas que la communauté latino-américaine peut compter sur les conseils et le soutien de Oscar Hearlth afin qu’ils puissent obtenir facilement une assurance maladie aux États-Unis.

À propos de MundoHispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu du sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.