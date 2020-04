Rencontrez l’équipe qui aidera Joe Biden à choisir son colistier vice-présidentiel

WASHINGTON – Joe Biden a nommé l’équipe de personnes pour le conseiller dans sa recherche d’un colistier vice-présidentiel.

Le comité de sélection vice-présidentiel de Biden, annoncé jeudi matin, comprendra quatre coprésidents: l’ancien sénateur américain Christopher Dodd; La représentante américaine Lisa Blunt Rochester; Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti; et Cynthia Hogan, ancienne conseillère de la Maison Blanche et du Sénat pour Biden.

“Ces quatre coprésidents reflètent la force et la diversité de notre parti, et fourniront un aperçu et une expertise formidables à ce qui sera un processus de sélection et de vérification rigoureux”, a déclaré la directrice de campagne Jen O’Malley Dillon dans un communiqué annonçant le comité.

Le sénateur Kamala Harris, à gauche, et le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer, deuxième à droite, ont tous deux été mentionnés comme des choix vice-présidentiels possibles pour Joe Biden.

Les coprésidents “mèneront des conversations à travers le parti et travailleront avec un réseau d’équipes de contrôle dirigé par l’ancien avocat de la Maison Blanche Bob Bauer, l’avocat général de la campagne Dana Remus et l’ancienne conseillère en matière de sécurité intérieure Lisa Monaco”, selon le communiqué.

Biden a réitéré à plusieurs reprises que son colistier démocrate sera une femme, et une myriade de noms ont circulé comme options possibles, y compris les anciens rivaux Sens. Kamala Harris, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren. Lors d’une collecte de fonds mercredi, Biden a déclaré qu’il espérait qu’un candidat à la vice-présidence serait examiné d’ici juillet, selon un rapport de pool de l’événement.

Lui-même vice-président, Biden considère le processus de sélection qui l’a placé sur le ticket démocrate comme modèle pour sa propre recherche, selon le New York Times.

Le comité vice-présidentiel de Barack Obama, alors candidat en 2008, comprenait: Eric Holder, qui a ensuite été nommé procureur général par Obama; Caroline Kennedy, la fille du président John F. Kennedy, qui a ensuite été nommé par Obama comme ambassadeur au Japon; et Jim Johnson, qui a travaillé pour la campagne présidentielle de Walter Mondale en 1984 et a aidé John Kerry à chercher un colistier en 2004, mais a finalement démissionné du comité d’Obama.

Voici plus sur les quatre personnes qui dirigeront le comité de recherche de Biden:

L’ancien sénateur américain Chris Dodd parle du vice-président Joe Biden (non illustré) lors de la conférence 2019 sur l’accessibilité, l’inclusion et la sensibilisation, organisée par Accessibility for All et la Linn County Medical Society, le samedi 2 novembre 2019, à la Ramada Hotel and Conference Center à Cedar Rapids, Iowa.

Chris Dodd

Dodd, un ancien sénateur du Connecticut, est un ami et collègue de Biden depuis près de 40 ans. Les deux ont siégé ensemble au Sénat pendant près de 30 ans et il a soutenu Biden à la présidence en octobre 2019. Dodd, qui a contribué à la co-rédaction de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs, a également joué un rôle en aidant à faire passer le prix abordable Act, un texte législatif emblématique de l’administration Obama. Le sénateur a rejoint Biden en tant que candidat démocrate à la présidentielle lors du cycle électoral de 2008, quittant la course dans la nuit des caucus de l’Iowa. Il est actuellement avocat principal au cabinet d’avocats Arnold & Porter, selon l’annonce de la campagne.

La représentante américaine Lisa Blunt Rochester (à droite) assiste à la réception des candidats du Jour du retour au Delaware Technical Community College à Georgetown le 8 novembre 2018.

Lisa Blunt Rochester

Blunt Rochester, une représentante démocrate de l’État d’origine de Biden au Delaware, est devenue la première Afro-américaine et la première femme membre du Congrès à être élue de l’État en 2016. Blunt Rochester est whip adjointe pour les démocrates de la Chambre et a été nommée coprésidente nationale de la campagne de Biden en mars. Elle sera probablement une voix importante en tant que coprésidente du comité, car de nombreux démocrates ont appelé Biden à choisir une femme noire comme colistière. Elle est née à Philadelphie, mais a grandi à Wilmington, Del., Tout comme Biden.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, prend la parole lors de la dernière journée de la Convention nationale démocrate à Philadelphie le 28 juillet 2016.

Eric Garcetti

Garcetti a endossé Biden en janvier et a depuis été coprésident national de la campagne. Il a été membre du conseil municipal de Los Angeles avant d’être élu maire de Los Angeles en 2013. Il siège au conseil d’administration de la National Association of Latino Elected Officials, boursier Rhodes et a été officier du renseignement dans la Réserve navale. Il est également le co-fondateur de Climate Mayors, qui comprend 438 maires attachés aux principes de l’Accord de Paris, selon le communiqué de presse de la campagne. Le changement climatique est un problème clé pour de nombreux électeurs démocrates, en particulier les jeunes électeurs progressistes que Biden essaie de courtiser.

Sur cette photo du 2 juin 2009, Sonia Sotomayor, alors candidate à la Cour suprême, parcourt le Capitole pour une réunion avec le chef de la minorité du Sénat Mitch McConnell de Ky., Sur Capitol Hill à Washington. Elle est accompagnée de Cynthia Hogan, à droite, du conseil du vice-président Biden, et de la conseillère de la Maison Blanche, Stephanie Cutter, au centre.

Cynthia C. Hogan

Hogan est une assistante de longue date de Biden, en tant qu’assistante adjointe du président et conseil du vice-président de 2009 à 2013. Elle a dirigé les efforts de l’administration pour traduire la juge Sonia Sotomayor devant la Cour suprême des États-Unis, selon le communiqué. et a occupé des postes de direction à Apple et à la NFL. Elle a également été directrice du personnel et avocate en chef du Comité judiciaire du Sénat. À ce titre, elle a contribué à l’adoption de la loi sur la violence contre les femmes, qui était coparrainée par Sen-alors. Biden en 1994.

