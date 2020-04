Rencontrez Sophia Upshaw, volontaire dans un essai de vaccin contre le coronavirus

Les scientifiques courent

pour développer et tester des vaccins qui peuvent protéger

les gens du coronavirus. Un effort particulièrement rapide, parrainé par le

Institut national des allergies et des maladies infectieuses, implique un vaccin

appelé ARNm-1273, fabriqué par la société pharmaceutique Moderna, Inc., à Cambridge,

Masse.

Les vaccins traditionnels utilisent un

version affaiblie ou inactive des virus ou de leurs parties pour déclencher une réponse immunitaire. En revanche, l’ARNm-1273 contient du matériel génétique

appelé ARN messager, qui contient des instructions pour faire l’un des

protéines du coronavirus. L’idée est que les cellules humaines

instructions et faire cette protéine virale. Ensuite, le corps apprendra à

produire des anticorps qui ciblent la protéine, déclencher une réaction immunitaire contre la vraie chose, si jamais elle était rencontrée

(SN: 21/02/20).

Deux sites de recherche – Kaiser

Institut permanent de recherche en santé de Washington à Seattle et Emory

L’Unité d’évaluation des vaccins et des traitements de l’Université d’Atlanta – a commencé

tester l’innocuité du vaccin chez 45 participants.

Actualités scientifiques

a parlé à Sophia Upshaw, une étudiante diplômée de 22 ans à Atlanta qui a récemment

reçu la première des deux doses du vaccin expérimental. Elle aura

visites régulières à la clinique pendant la durée de l’étude, qui durera environ 14

mois. Ses réponses ont été modifiées pour plus de clarté.

SN: Pourquoi vous êtes-vous porté volontaire pour participer à

l’étude?

Upshaw: C’est quelque chose que je pourrais faire. Nous nous sentons tous impuissants et essayons d’aider de toutes les manières possibles, qu’il s’agisse de donner des masques ou des masques d’impression 3D ou de faire du bénévolat à l’hôpital si vous êtes infirmière. Tout le monde essaie de faire ce qu’il peut.

SN: Comment avez-vous entendu parler de l’étude et à quelle vitesse

inscrit?

Upshaw: J’en ai entendu parler la semaine du 16 mars par d’autres laboratoires. J’ai appelé et demandé si je pouvais être examiné pour l’étude le 20 mars, et je suis venu pour mon premier examen le 23. Mercredi, [the 25th], c’est quand ils m’ont approuvé pour l’étude, puis vendredi 27, c’est quand j’ai reçu ma première vaccination. C’était très rapide.

Un journalisme de confiance a un prix.

Les scientifiques et les journalistes partagent une croyance fondamentale dans l’interrogation, l’observation et la vérification pour atteindre la vérité. Science News rend compte de recherches et de découvertes cruciales dans toutes les disciplines scientifiques. Nous avons besoin de votre soutien financier pour y arriver – chaque contribution fait une différence.

Abonnez-vous ou faites un don maintenant

SN: Le tir a-t-il fait mal?

Upshaw: La douleur était très similaire à celle d’un vaccin contre la grippe. J’ai senti le pincement et la brûlure pendant qu’ils l’injectaient. Puis ils l’ont retiré, et j’ai dit: “Oh, c’est ça?” Mon épaule était douloureuse toute la journée. La douleur s’est développée tout au long de la journée. Le 24 mai, j’ai ma deuxième injection.

SN: Y a-t-il des risques qui vous inquiètent?

Upshaw: L’un des grands risques est la possibilité de développer des symptômes similaires à COVID. C’était une grande inquiétude que j’avais. Mais ce vaccin particulier n’a pas le virus inactif réel. Il possède du matériel génétique [carries instructions] pour une protéine qui se trouve sur le virus. Il incite essentiellement votre corps à penser que vous l’avez.

Je suis encore un peu inquiet. Aujourd’hui est le jour 9 ou 10 maintenant

la première injection, et je me sens bien. J’étais fiévreuse borderline, mais je

n’a jamais atteint le seuil d’une fièvre de grade médical.

Voir toute notre couverture de la nouvelle épidémie de coronavirus 2019

SN: Que pense votre famille de votre

participation?

Upshaw: Ils étaient vraiment inquiets, mais ils m’appellent et me regardent tous les jours pour voir comment je vais. Ils sont beaucoup plus réconfortés et détendus maintenant qu’ils voient que je n’ai pas [developed complications]. Ils sont heureux que les gens choisissent de participer au procès. Ils ne sont simplement pas contents que ce soit moi.

SN: Autre chose que vous aimeriez partager?

Upshaw: Beaucoup de gens se demandent pourquoi il n’y a pas de

vaccin encore. J’en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux – les gens se demandent combien de temps

ça va prendre. Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle je veux partager mon histoire est de

dites aux gens: “Hé, les gens font de leur mieux.”

C’est une perspective différente de voir les médecins et les infirmières impliqués dans l’essai de vaccin et à quel point ils travaillent dur. C’est incroyable de voir leur dévouement à cet égard. Cela a dominé leur travail en ce moment. Je suis vraiment reconnaissant de leur travail et de la façon dont ils m’ont traité ainsi que tout le monde dans l’essai de vaccin pour nous mettre à l’aise.… Je suis très reconnaissant de faire partie de [the trial]. Nous verrons comment les choses évolueront dans un an environ. Cela semble être loin.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception