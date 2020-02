Rencontrez «Spikey», une paire possible de trous noirs supermassifs fusionnés

Un objet étrangement torché au centre d’une galaxie éloignée peut être la clé pour percer le mystère de la fusion des trous noirs les plus monstrueux de l’univers.

Pesant des millions à des milliards de fois la masse de notre soleil, les trous noirs supermassifs sont les poids lourds ultimes – et ils se cachent au centre de presque toutes les grandes galaxies. Bien qu’ils n’émettent pas de lumière, ces objets peuvent néanmoins créer des feux d’artifice célestes spectaculaires car ils se nourrissent de gaz et de poussière, créant des jets de particules de haute énergie et des disques tourbillonnants de débris qui peuvent être vus à travers le cosmos comme des noyaux galactiques actifs (AGN). Maintenant, les scientifiques ont identifié une fusée dans l’AGN lointaine qu’ils soupçonnent être créée par un trou noir supermassif amplifiant les émissions d’un autre à proximité, suggérant que la paire pourrait fusionner dans les 100000 prochaines années. Si les deux sont, en fait, prêts à fusionner, ils offriraient aux astronomes une vue sans précédent sur le processus mal compris de la façon dont les trous noirs géants parviennent à se réunir.

En 2017, les astrophysiciens Daniel D’Orazio et Rosanne Di Stefano ont détaillé comment une paire de trous noirs supermassifs qui devaient fusionner devraient se cristalliser gravitationnellement et comment le signal résultant pourrait être vu si le plan orbital de la fusion imminente était aligné avec la Terre. Le matériau entourant les trous noirs doit briller dans la longueur d’onde des rayons X lorsqu’il accélère vers l’un ou l’autre des membres de la paire. Si un trou noir passe devant l’autre, l’immense champ gravitationnel spatio-temporel du trou noir “de premier plan” agira. un peu comme un objectif, grossissant la source de lumière de fond. «C’est une signature très distinctive», explique Di Stefano, chercheur au Center for Astrophysics de l’Université Harvard et à la Smithsonian Institution.

En octobre, elle et D’Orazio, en collaboration avec plusieurs collaborateurs, ont rendu compte de la découverte d’un objet émettant un signal correspondant à leur prédiction théorique. Les données recueillies en 2011 par le télescope spatial Kepler de chasse à la planète de la NASA ont révélé un AGN inhabituel avec une pointe étrange. Si l’objet, surnommé Spikey, répète sa fusée éclairante ce printemps, comme l’ont prédit D’Orazio et ses collègues, ce sera ce qu’il appelle le «pistolet fumant» confirmant que Spikey est une paire de trous noirs supermassifs sur le point de fusionner. D’Orazio, astronome à Harvard, a présenté la nouvelle analyse le mois dernier lors d’une réunion de l’American Astronomical Society à Honolulu.

Le «dernier problème Parsec»

Lorsque les galaxies entrent en collision, les trous noirs supermassifs en leur centre finissent par se retrouver au cœur de la galaxie nouvellement créée et sont finalement réunis. Les observations des noyaux de la fusion des galaxies ont révélé soit un seul trou noir supermassif (probablement là où deux ou plus ont déjà fusionné) soit des trous noirs qui sont en orbite à quelques parsecs les uns des autres (un parsec fait environ 3,26 années-lumière).

«Nous sommes convaincus que lorsque deux galaxies fusionneront, les trous noirs qu’elles hébergent se trouveront à moins d’un parsec l’une de l’autre», explique Scott Hughes, astrophysicien du Massachusetts Institute of Technology, qui n’a pas participé à l’étude.

Le problème survient dans le dernier parsec, où la gravité n’est pas assez forte pour surmonter la force centrifuge de l’orbite de chaque trou noir pour rapprocher la paire. Sans un afflux constant de matériel pour faire bouger les choses, les deux peuvent s’arrêter juste avant de fusionner et rester dans un schéma d’attente pendant la durée de vie de l’univers. Ce «problème final de parsec» n’affecte pas les paires de petits trous noirs de masse stellaire, qui peuvent plus facilement fusionner en purgeant l’énergie orbitale excessive via leur émission abondante d’ondes gravitationnelles. Mais les trous noirs plus grands ont besoin de quelque chose pour les pousser au-dessus de cette dernière bosse avant que leur propre émission d’ondes gravitationnelles ne puisse se déclencher, auquel cas une éventuelle fusion devient inévitable.

«Nous ne comprenons pas bien ce qui se passe dans ce dernier parsec», explique Matthew Graham, cosmologiste au California Institute of Technology, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude. “Nous avons une compréhension théorique, mais nous n’avons pas de bonnes preuves observationnelles à comparer avec la théorie.” Au moins, les chercheurs ne disposent pas encore de telles preuves.

En plus de révéler des milliers d’exoplanètes, Kepler a également découvert quelques dizaines d’AGN. Une étude de 2018 de ces objets a révélé une activité de torchage inhabituelle dans un appelé KIC 11606854. Un examen plus approfondi a révélé que la lumière croissante et décroissante de la torche reflétait les prédictions de la façon dont une paire de trous noirs fusionnés pourrait se cristalliser gravitationnellement. Bonjour, Spikey.

«Cela a fini par être très fortuit», explique Betty Hu, étudiante diplômée de l’Université de Harvard et première auteure du papier préimprimé relatant la découverte de Spikey. Les chercheurs qui étudient les AGN Kepler ont transmis les informations à D’Orazio et à ses collègues, qui ont trouvé que le signal correspondait «très bien» au modèle de lentille, explique Di Stefano.

Selon Di Stefano, les trous noirs qui fusionnent pourraient chacun être entourés d’un «mini disque» intégré dans un disque partagé plus grand qui orbite autour des deux objets. Les mini disques pourraient se dissiper lorsque les trous noirs les engloutiraient, seulement pour être de temps en temps reconstitué avec le matériel du plus grand disque périphérique. Chaque trou noir grignotant un minidisque a un effet secondaire bénéfique, libérant de l’énergie orbitale supplémentaire et permettant aux deux de se rapprocher, ce qui pourrait surmonter le problème final de parsec. Selon les modèles des chercheurs, Spikey devrait fusionner dans les 100 000 prochaines années environ – un clin d’œil sur les échelles de temps astronomiques.

Jusqu’à la prochaine fois

Une seule fusée seule, cependant, ne suffit pas pour confirmer que Spikey est une paire de trous noirs qui fusionnent. D’Orazio et ses collègues prévoient déjà d’étudier Spikey ce printemps à la recherche de nouvelles preuves. Sur la base de leurs meilleures estimations des orbites de la paire, ils ont provisoirement identifié le prochain événement de lentille gravitationnelle comme le plus susceptible de se produire en avril 2020. Mais, dit Hu, les incertitudes persistantes signifient que la fusée pourrait avoir lieu n’importe où entre février et juillet.

L’équipe a déjà réservé du temps à l’observatoire Chandra X-ray de la NASA pour surveiller les éruptions prévues en avril, qui devraient durer environ 10 jours. Dans l’intervalle, les chercheurs continuent de surveiller le système à l’aide d’instruments au sol. Si Spikey commence à agir avant avril, ils espèrent avoir un aperçu afin de changer leurs observations avec Chandra et d’autres installations pour compenser. “Je pense [D’Orazio] a fait un travail fantastique en essayant de trouver toutes les façons possibles de suivre ce système parce qu’il est le meilleur candidat [of merging black holes]», Explique Di Stefano.

Si Spikey montre la poussée prévue ce printemps, ce serait un gros problème. “S’il tient le coup et est en fait un binaire, je pense que cela nous donnera un cas à rechercher si nous essayons de trouver des cas de binaires proches non encore fusionnés”, a déclaré Hughes. Un tel exemple devrait faciliter la chasse à la fusion de trous noirs supermassifs à l’avenir.

Et ce résultat serait une bonne nouvelle pour la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna) de l’Agence spatiale européenne, qui devrait être lancée dans les années 2030 pour chasser les ondes gravitationnelles émises par les trous noirs supermassifs. Bien que Spikey ne fusionnera probablement pas sur la montre de LISA, cela peut donner aux planificateurs de mission une meilleure idée du nombre de géants qui fusionnent pour que le vaisseau spatial puisse voir.

Une merveille sans flamme

Là encore, Spikey pourrait à nouveau ne pas s’embraser; ce n’est peut-être pas du tout une paire de trous noirs supermassifs. Selon Graham, les dernières années ont vu un nombre croissant de demandes de fusion de trous noirs supermassifs qui ont fini par être autre chose.

Si juillet passe sans aucun signe de la signature unique, il se pourrait que l’événement d’origine ne soit qu’un type de fusée jamais vu auparavant d’un AGN relativement normal. Bien qu’il existe encore une poignée d’autres candidats pour des trous noirs supermassifs proches de la fusion qui attendent d’être confirmés, une non-détection ramènerait presque à la case départ les chasseurs de trous noirs qui fusionnent.

Mais une non-détection ne signifierait pas nécessairement que le modèle de Di Stefano et D’Orazio est faux. «C’est un processus qui doit se produire» quelque part dans l’univers, explique Di Stefano. Tant que deux trous noirs sont en orbite, une lentille gravitationnelle doit se produire; c’est juste une question de la paire étant dans une orientation appropriée pour que l’effet soit vu de la Terre. Dans leur article d’origine, elle et D’Orazio ont prédit qu’environ 10% des binaires seraient correctement inclinés pour donner aux astronomes un aperçu de leurs fusées à lentilles gravitationnelles.

«Si Spikey ne fonctionne pas, nous savons que ce processus se produit», explique Di Stefano. «En fin de compte, nous devrions être en mesure de le détecter, mais nous devrons peut-être regarder d’autres systèmes pour le voir.» Graham est d’accord. «C’est une idée conceptuellement soignée», dit-il. “Ces choses devraient être lentilles.”