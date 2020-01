Renfe vend en une heure les 1 000 billets Avlo offerts à 5 euros | Les entreprises

Renfe a vendu en une heure les 1 000 billets d’Avlo qui avaient offert 5 euros, donc la campagne promotionnelle mettra encore 9 000 billets dans les 9 prochains jours.

De plus, comme indiqué par Renfe, la société a enregistré un total de 1,5 million de visites de 13h00 à 14h00 et plus de 30000 nouvelles inscriptions d’utilisateurs sur son site Web.

A partir de ce mardi, 1000 billets pour l’Avlo peuvent être achetés à nouveau

Avlo est mis en service avec trois fréquences par direction et par jour et s’arrête à Madrid, Saragosse et Barcelone à partir du 6 avril prochain.

À partir de mai, Renfe ajoutera une quatrième fréquence, qui sera complétée par une autre à partir de septembre 2020, pour configurer un service avec cinq fréquences par direction et par jour.

La structure tarifaire d’Avlo, qui est commercialisée dans une seule classe, est composée d’un prix de base, qui comprend comme bagage gratuit une valise cabine plus un sac à main ou un sac à dos.

Chaque client peut ajouter des services supplémentaires à son voyage, en fonction de ses besoins, tels que la sélection de lieux, des changements ou des annulations de billets et de bagages supplémentaires. À bord, les clients disposeront d’une flotte de trains équipés du Wi-Fi pour accéder au service PlayRenfe.

La gestion dynamique des tarifs propose différents niveaux de prix, qui varient entre 10 et 60 euros par trajet., selon l’itinéraire, l’anticipation d’achat et la demande existant dans l’horaire et le train spécifique.

De plus, les enfants de moins de 14 ans auront un tarif de 5 euros par voyage, à condition qu’il soit accompagné de l’émission d’un billet adulte (avec un maximum de deux billets enfants par adulte). Pour les familles nombreuses, il existe également des réductions de 20% pour la catégorie générale et de 50% pour les familles nombreuses de la catégorie spéciale. Dans le nouvel Avlo, le service Atendo est également maintenu pour les personnes à mobilité réduite.

Pour la mise en service d’Avlo, Renfe travaille à la transformation de 112 unités de série dans ses ateliers de Madrid, La Sagra, Málaga et Valladolid.