Réponse de Jupiter au décret gouvernemental interdisant l'utilisation de la pyrotechnie sonore pour tous les événements officiels

La décision du président Alberto Fernandez, qui a signé samedi un décret interdisant l'utilisation de la pyrotechnie sonore dans tous les événements publics officiels, a suscité la colère et l'incertitude au sein de la Chambre argentine des sociétés de feux d'artifice (CAEFA). Sebastian Gallo, directeur de Jupiter, s'est entretenu avec Infobae et a exprimé que cette résolution "C'est un désastre pour l'industrie" et que la mesure "affecte plus de 200 000 personnes" vivant de feux d'artifice.

La décision a été prise dans le contexte de la demande de diverses organisations, telles que la Société argentine de pédiatrie, qui a demandé au gouvernement national éviter le Utilisation à domicile et limite aux émissions officielles Où ils sont gérés par des experts. Fernandez, cependant, a déterminé que dans le cadre d'activités organisées par l'Etat, il n'est plus utilisé. De cette façon, le dernier événement qui aura enregistré des feux d'artifice sonores sera l'hypothèse du dernier gouvernement, le 10 décembre.

La société Jupiter est l'une des plus reconnues du pays et aussi du monde. Gallo, connaissant la nouvelle, a déclaré: "C'est une tradition du pays, grâce aux feux d'artifice, les usines clandestines ont été éliminées. La perte n'est pas significative mais le symbole de cette décision. C'est quelque chose qui ne s'applique pas. Ils nous combattent comme si nous étions des criminels, alors qu'il existe une loi nationale qui le réglemente. Nous vivons dans des municipalités qui, sans nous rejoindre, décident d'interdire l'utilisation des feux d'artifice. »

L'homme d'affaires a également indiqué que «cela a commencé sur les réseaux sociaux, où il est devenu frais Allez derrière la pyrotechnie. C'est très grave et nous nous sentons persécutés car c'est légal. Nous sommes embauchés de toutes parts, de partout dans le monde et dans notre pays, nous sommes persécutés. »

Comme l'a dit Gallo, le décret du président suit une tendance qui se produit dans les municipalités et les provinces du pays. En décembre, de nombreux districts ont intensifié les contrôles sur l'utilisation et la vente de pièces pyrotechniques. Dans la province de Buenos Aires, il y a déjà environ 25 municipalités qui interdisent l'utilisation de produits sonores.

«Demain, TN et C5N diffuseront un événement à Rio de Janeiro au cours duquel environ 2 millions de personnes se réuniront pour profiter d'un spectacle. Ici, il nous est interdit de faire un spectacle. Que le président, pour un acte officiel, interdit les feux d'artifice, est une destruction pour l'industrie»A ajouté Gallo.

«Nous regardons beaucoup de nouvelles de personnes qui meurent de balles perdues. Ils veulent interdire quelque chose qui est légal et ce qu'ils obtiendront, c'est cela. Je soutiens le gouvernement d'Alberto Fernández, mais nous avons peur que ce soit un point de départ par lequel nous commençons à détruire. Nous travaillons à Berlin, Paris, Sydney, Dubaï, Shanghai, Cannes, etc., villes dans lesquelles nous avons été récompensés et où un ou deux jours par an, l'État rassemble ses citoyens pour célébrer certains anniversaires », a-t-il déclaré.

À Tucumán, Mar del Plata, la capitale de Salta et Comodoro Rivadavia, entre autres, ont également été interdites. A Almirante Brown, parti de la province de Buenos Aires, la municipalité "Interdit la vente d'appareils pyrotechniques qui contiennent un effet audible de grondement ou de détonation".

"Tout ce que je demande c'est avoir une réunion avec le président ou la personne qu'il nous affecte pour expliquer l'histoire de l'industrie et les emplois qui dépendent de tout cela. Nous savons que le président défend la classe ouvrière. Nous sommes légaux et nous voulons vous dire comment nous travaillons », a conclu Gallo.