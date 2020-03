Réponse de Vanessa Arias Cocos enlèvement d’Alejandro Sandí

Vanessa Arias va mieux après avoir vécu dans une situation d’insécurité En novembre, elle a subi l’enlèvement de son partenaire Alejandro Sandí Bien qu’elle n’ait pas quitté son domicile par peur, elle va aujourd’hui à la plage et montre ses noix de coco

Après avoir vécu une situation d’insécurité en novembre dernier par l’enlèvement de son partenaire, l’acteur Alejandro Sandí, l’actrice Vanessa Arias montre sur les réseaux sociaux qu’elle est déjà plus motivée, en publiant une photo où elle montre une formidable paire de noix de coco avec qu’il aimait ses disciples.

L’artiste a visité Cancun, Quintana Roo et a montré la paire de noix de coco qu’elle a, mais ce qui a attiré l’attention du public, c’est ce qu’elle a fait avec eux, car ils en voulaient plus d’un. Et c’est que Vanessa Arias les a utilisés pour couvrir ses seins nus, alors elle a laissé voler l’imagination de ses disciples.

Dans la carte postale, l’actrice apparaît à genoux, sur la plage mexicaine, avec un seul string sur et sans soutien-gorge, mais pour couvrir ses parties intimes, elle a utilisé une énorme noix de coco, ce qui a provoqué les soupirs du public masculin. Avec ce voyage et cette pose, l’artiste montre clairement que la boisson amère pour l’enlèvement de son partenaire, était déjà dans le passé, après avoir duré plusieurs jours sans vouloir sortir de peur.

Vous pouvez voir l’image audacieuse sur son compte Instagram personnel @vanessaarias avec un message très inspirant: «Je ne regrette rien de ma vie. Sauf pour ce que je n’ai pas fait. 😉 #mexico #mar #sol #bikini #colors #cancun #blue #cocos #sol La plage me manque, je sais. 🏝 ”

La publication de l’actrice a été un tel succès que jusqu’à l’après-midi de ce jeudi 27 février 2020 était sur le point d’atteindre 17 likes et dépassé les 500 commentaires de ses followers.

Comme on s’en souviendra fin novembre, l’enlèvement de l’acteur a été soulevé alors qu’il se promenait avec les actrices Vanessa Arias et Esmeralda Ugalde dans un endroit du Nevado de Toluca, et ils ont été attaqués. Après plusieurs heures de suspense, la libération de l’acteur a été effectuée.

Avant la publication de Vanessa Arias et de ses noix de coco, les gens n’hésitaient pas à lui en parler.

“What the hell”, “nice”, “how rich baby cocouts”, “Now what a nice cocouts up your hands miss”, “Tu me voulais déjà, Vane!”, “Maman je veux ces noix de coco tu es belle bb “,” Les plus belles noix de coco que j’ai vues, je t’aime ma belle poupée “, ont été les premiers commentaires reçus par le compagnon d’Alejandro Sandí, et la plupart y ont répondu.

Mais ce commentaire a provoqué le rire de l’actrice Vanessa Arias: “Quelles belles noix de coco j’avais même envie de les manger.”

Un autre a joué avec les mots et a dit: “eau de coco”, auquel un autre disciple l’a corrigé et a écrit: “c’est de l’eau bénite”.

“Wooow comment sexy ce beau ce grand corps … Je me sentais comme des noix de coco, je ne sais pas pourquoi”, a déclaré un autre adepte, cependant, l’un était plus ingénieux et a commenté: “Ils ont l’air délicieux et ont beaucoup de vitamines.”