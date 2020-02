J’ai reçu beaucoup de réponses à «L’industrie du cancer: battage médiatique contre réalité», une colonne que j’ai publiée ici et que j’ai prononcée au Stevens Institute of Technology la semaine dernière. Certaines réponses étaient en colère et dédaigneuses (voir cette discussion sur Hacker News), d’autres étaient réfléchies, informatives et déchirantes. J’ai perdu des êtres chers à cause du cancer, alors je sais combien il est douloureux de parler de tests, de traitements et de coûts, et de trouver un équilibre entre espoir et réalisme. Mais nous devons avoir ces conversations pour améliorer les soins contre le cancer aux États-Unis. Ci-dessous sont quelques réponses envoyées par e-mail, éditées par souci de concision. Merci à tous les auteurs, dont certains préfèrent rester anonymes. – John Horgan

De Jim McElhatton:

Votre article était non seulement informatif, mais aussi une lecture très difficile pour moi. Mon fils, 6 ans, a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau il y a 18 mois. Il a développé une allergie à un régime de chimio standard. Ensuite, il a pris un autre médicament chimio générique éprouvé. Il avait des analyses stables jusqu’au mois dernier. Tout au long de tout cela, mon fils a pu aller à l’école, obtenir un diplôme de pré-maternelle, jouer au ballon, se faire des amis, creuser pour trouver des fossiles de dinosaures et vivre sa vie parce que les scans sont restés stables. Et le statu quo est égal à la vie. Il se porte toujours bien. Il est allé à l’école aujourd’hui.

À ce stade, nos options de traitement ont changé. Et donc nous essayons un inhibiteur de MEK, qui, je le soupçonne, aurait été parmi les nouveaux types de médicaments dont votre histoire a fait état. Respectueusement, bien que je comprenne votre point de vue sur les coûts de ces médicaments et d’autres, que voudriez-vous que je fasse en tant que père? De plus, il y a de bonnes raisons de croire que les inhibiteurs peuvent aider au traitement de tumeurs comme celle de mon fils. Dans le même temps, sachez que je partage moi aussi vos préoccupations concernant l’influence de l’argent dans les soins de santé. Et je suis dégoûté et irrité quand j’entends anecdotiquement parler de familles, dont la vie est déjà bouleversée par le cancer, en faillite à cause des coûts des médicaments et des traitements.

Comme chaque membre de la famille peut vous le dire, il n’y a pas de choses ou de garanties sûres dans la vie. Mais que ce soit ce médicament, ou un autre qui n’est pas encore en développement, s’il y a des médicaments qui pourraient aider mon fils et mes enfants et les adultes comme lui, que peut faire d’autre un membre de la famille sinon pousser et essayer quoi que ce soit et tout? Certes, personne ne devrait jamais faire faillite dans le processus, mais quoi de plus important que d’essayer? La réponse, bien sûr, n’est rien.

De John Hannah:

Votre article m’a beaucoup éclairé compte tenu de ma vie de la dernière décennie. Depuis que j’ai eu 65 ans, j’ai été réélu deux fois au conseil d’administration d’une agence d’État (Lower Platte North Natural Resource District), président du conseil pendant deux ans, siège au conseil d’administration du Nebraska Land Trust, a travaillé avec un groupe d’amélioration des bassins versants qui a géré être le premier flux aux États-Unis à être retiré de la liste pour contamination à l’atrazine, a développé mon entreprise de conseil en cultures, a commencé à piloter un drone pour faire des ajustements d’assurance sur les dommages aux cultures, a été à des salons éducatifs d’un océan à l’autre, a servi de test de forage dentaire mannequin pour 4 étudiants de l’école dentaire différents à UNL, et a enseigné à un homme de 83 ans à lire qui est ensuite allé à l’université. En bref, j’ai été un garçon très occupé pour un pet de près de 76 ans. Il y avait aussi du temps pour nourrir la famille avec de nombreuses activités.

On pourrait se poser la question: «Qu’est-ce qui explique cette explosion d’activité intense d’un si vieux mec?». La réponse est que je me sentais obligé, il s’agissait d’un peu de voyage de culpabilité même si c’était amusant. Il s’agissait des 350 000 $ que la société a dépensés pour moi il y a entre 11 et 9 ans. Holy fume tu dis? Oui. Je suis descendu avec un cancer du côlon de stade 4 et j’ai eu une résection du côlon plus une tumeur de surface rasée de mon foie, puis 6 mois de chimio, suivie d’une résection du foie un an et demi plus tard. Bien sûr, il y avait un nombre incalculable de tomodensitométrie et d’IRM, plus 2 TEP. Je n’ai jamais su quelles étaient les statistiques parce que cela n’avait pas d’importance pour moi et me stresserait et c’est mauvais pour le système immunitaire. Mon état d’esprit était de faire tout ce qui était possible pour faire pencher la cote en ma faveur, même en un pourcentage ou deux, mais c’est une autre histoire. Certaines personnes diraient que j’étais obsédé de ne pas m’allonger. J’ai fait mon repérage des récoltes cet été pendant la dernière moitié de ma chimio. Quand j’ai eu la récidive, j’ai essayé d’établir un record pour la récupération. Six semaines après avoir retiré un morceau de mon foie, j’ai fait une balade à vélo de 32 miles, je suis arrivé après le départ de tout le groupe, je les ai rattrapés et j’ai fini par terminer juste après l’arrivée du premier groupe. C’était fou et Je le sais maintenant.

Quelque part en cours de route est venue l’idée de payer la société le mieux possible en vivant longtemps et en aidant beaucoup de gens. La dette a été réduite en partie maintenant. Amorti sur dix ans, il est tombé à 35 000 $ par an et je n’ai pas encore fini. Le gros problème pour moi est le suivant. Bon pour moi, ces 350 000 $ ont fonctionné et ont sans doute été un bon investissement pour la société. Mais 93% de ceux avec mon diagnostic ont peut-être dépensé encore plus que moi et ne l’ont pas fait. En tant que décideur des politiques publiques et bénéficiaire d’un sursis pour le cancer aujourd’hui, cela n’a guère de sens pour moi d’avoir un système qui dépense autant avec si peu d’avantages mesurables pour si peu. C’est une perplexité. Si les 350 000 $ n’avaient pas été dépensés contre toute attente, j’aurais été un homme mort. Pourtant, il y avait très peu de choses au début qui auraient signifié que je pourrais survivre – ou même être sacrément après avoir traversé ce qu’il fallait. Tout cela me rend à la fois heureux et triste.

La note de bas de page est que je ne suis pas sorti indemne. J’ai une neuropathie aux mains et aux pieds. Il est là tous les jours, parfois assez perceptible, d’autres moins. Mon intestin est difficile et quelque peu imprévisible et parfois inconfortable – probablement à partir de tissu cicatriciel ou d’adhérences. J’avais un chimio-cerveau en traitement et quelques traces semblent persister. Cela dit, la présence l’emporte sur l’oubli.

Mon chiffre de 350 000 $ ci-dessus trompe en fait. Dans la fabrication, si vous avez produit un produit dans lequel 19 des 20 ont échoué complètement, pour rester en activité, vous devrez couvrir le coût de production des échecs dans le cadre du prix du 1 sur 20 qui a fonctionné. Dans ce cas, mon succès a en fait coûté 19 X une estimation de 200 000 $ pour les échecs = 3,8 millions de dollars + 350 000 $ pour celui qui a fonctionné. En réalité, je suis un bébé de 4 000 000 $. Du côté des producteurs et des survivants, quelle bonne affaire. C’est presque comme une assurance sans être assuré. Ou une loterie. Vous avez un groupe de personnes qui tombent malades et contribuent puissamment aux frais généraux et à toutes les dépenses, puis vous obtenez un heureux gagnant à la fin. Pour ce genre d’argent et la lubie de la cupidité qui opère aux États-Unis, est-il étonnant que les coûts du traitement du cancer montent en flèche en dépit du fait que les soins de santé aux États-Unis soient déjà les plus coûteux au monde?

Alors que faire? Tout d’abord, j’en dirais déjà assez en déversant d’énormes fonds dans la recherche pour trouver des produits pour guérir. La recherche fondamentale doit encore être effectuée si nous voulons avoir un remède. Mais honnêtement, ce que nous avons maintenant, c’est une succession de médicaments de plus en plus coûteux qui augmentent progressivement le temps de survie d’un mois ou deux. Cela signifie que dix nouveaux médicaments anticancéreux, s’ils prolongent chacun 2 mois comme prévu, n’entraîneront certainement pas plus de 18 mois supplémentaires pour les patients, et seulement si les derniers sont les plus avancés au stade expérimental lorsqu’ils tombent malades pour la première fois. Compte tenu du fait que d’énormes sommes d’argent pour la recherche ont déjà été dépensées et que nous n’avons pas de remède et rien à l’horizon pour une solution spectaculaire, cela signifie qu’il est peu probable que nous gagnions un terrain significatif en termes de nouveaux produits dans un proche avenir. terme. Cependant, nous pouvons continuer à faire des recherches fondamentales qui peuvent nous donner des indices sur des produits qui sont possibles. Mais actuellement, le système donne surtout de l’espoir, pas des produits révolutionnaires. Bien sûr, il existe une possibilité de sérendipité intervenant avec une découverte à l’improviste. Cela ne s’est pas produit et compte tenu du temps et des efforts consacrés à la recherche standard à ce jour, il semble peu probable que cela se produise. Peut-être qu’une autre approche est justifiée.

Voici la situation maintenant. Vous obtenez un cancer un peu mauvais. Nous avons toujours des choix. L’une consiste à ne rien faire et c’est presque un certain suicide avec de nombreux cancers. Si l’on exclut cette option, la très grosse sortie d’argent commence par une petite idée de ce que pourrait être le résultat. Cela suggère que nous devons dépenser beaucoup d’argent pour développer des tests ou des évaluations qui prédisent le résultat probable avant que le patient reçoive un traitement spécifique. Fondamentalement, nous devons découvrir pourquoi certains vivent encore et pourquoi d’autres avec le même pronostic et le même traitement meurent. Cela pourrait être beaucoup plus facile à répondre que de trouver un remède en soi. Cela éviterait également la situation actuelle où certaines personnes au début du voyage seront torturées, dépenseront des sommes énormes et continueront à mourir. Si le médecin pouvait les regarder et dire à cause de ceci et ceci et cela indiqué par tel ou tel test ou évaluation, vous avez moins de 10% de chances de survivre pendant 3 mois. Sachant cela, c’est au patient de décider de l’option. Je soupçonne que beaucoup choisiraient de renoncer à la torture et aux frais de traitement pour les soins palliatifs.

D’un autre côté, une personne comme moi pourrait être informée à cause des tests et des indicateurs d’évaluation a, b et c, s’ils sont traités, 75% du temps, quelque chose en plus du cancer me tuerait. Même dans ce cas, le patient pourrait ne préférer aucun traitement. Ou ils pourraient choisir d’être traités parce que les chances sont plus respectables. Une telle approche a le potentiel de prendre une bouchée majeure de l’économie du cancer. Au lieu que je sois un bébé de 4 millions de dollars ou plus, 19 personnes mourront encore, mais le coût de toutes ces morts devrait être considérablement inférieur avec une réduction substantielle de la misère humaine et de l’espoir écrasé.

Aujourd’hui, en tant que survivant aberrant, cela m’étonne vraiment que personne ne vienne à ma porte et dit, M. Hannah, vous êtes toujours en vie et nous voulons travailler avec vous pour comprendre pourquoi afin que nous puissions épargner à d’autres personnes une misère prolongée avec peu de probabilité de prolongation de la vie. Il y a dix ans, personne ne m’a dit que ma chance de survivre à 5 ans était de 7%. J’aurais pu perdre espoir et me battre. Mais c’est le point de ce que je suggère. Les personnes comme moi, si elles sont identifiables, pourraient ne jamais être informées de leurs chances en raison de l’effet psychologique négatif qui en résulterait pendant le traitement. D’un autre côté, la chose la plus miséricordieuse peut-être, si des personnes avec de très mauvaises cotes pouvaient être identifiées, serait de les renvoyer chez elles et de leur dire de rassembler leurs amis et leur famille à leur sujet car leur séjour ne sera pas long. Ce serait beaucoup plus aimable que de lancer un effort de survie désespéré, douloureux et coûteux dans le dernier fossé face à des probabilités négatives écrasantes qui ne feraient que prolonger la vie de quelques mois ou semaines.

J’espère que mon point de vue en tant que personne qui revient sur le cancer (au moins pour le moment) a une certaine valeur pour vous.

De Adam Kritzer:

J’ai eu deux chirurgies contre le cancer et un cycle de radiothérapie, et je voudrais partager mon point de vue car il porte sur votre affirmation.

Tout d’abord, je suis d’accord avec l’orientation de votre éditorial, qui est que, compte tenu de la grande somme d’argent qui a été dépensée pour la recherche sur le cancer, les améliorations du temps de survie / mortalité sont certainement décevantes. De plus, je pense qu’il est logique de réduire le dépistage de routine (surtout lorsque de tels tests sont soit inefficaces, voire contre-productifs!) Et de préconiser des traitements peu invasifs, toutes choses étant égales par ailleurs. Enfin, je pense qu’il est juste d’appeler les grandes organisations qui utilisent des demi-vérités, le pathos et la peur pour générer des revenus / dons.

Malheureusement, je ne suis pas d’accord avec le reste de l’article, et je pense que vous laissez le fait que vous semblez avoir une hache à broyer avec la science en général, obscurcir votre jugement sur cette question très complexe. Vous semblez référencer sélectivement des études qui prétendent faussement que sans la baisse du tabagisme, il n’y aurait pas eu de réel déclin de la mortalité globale par cancer. (Ceci est à la fois vrai et faux, mais masque de manière flagrante beaucoup de nuances dans la façon dont ces statistiques sont calculées).

Votre attaque contre la recherche sur le cancer semblait fondée sur des notions douteuses d’utilitarisme et d’efficacité; Croyez-vous vraiment que parce qu’un traitement est cher, il ne devrait pas être poursuivi / utilisé? L’implication que cela évincerait d’autres investissements dans la recherche sur le cancer semble contredire directement votre affirmation selon laquelle les dépenses de recherche sur le cancer sont trop élevées.

Enfin, je pense que vous êtes coupable d’avoir «jeté le bébé avec l’eau du bain», «parce que la plupart des recherches sur le cancer ne génèrent pas de guérison rapide et parce que beaucoup de gens travaillent dans l’industrie de l’oncologie», nous devons donc nous méfier de leurs motivations. et cesser de financer leur recherche. Que diriez-vous de simplement suggérer que certains traitements contre le cancer sont plus efficaces que d’autres plutôt que de soutenir avec clarté que toute l’industrie devrait être réduite?

De mon point de vue, votre argument passe sous silence plusieurs faits clés. Tout d’abord, la recherche sur le cancer en est encore à ses balbutiements, et il faudra certainement des décennies (ou des siècles) avant de commencer à montrer de réelles promesses. Deuxièmement, les traitements peuvent être risqués, mais ne rien faire peut aussi être risqué. Troisièmement, tous les médecins (voire tous les humains!) Sont partiaux. D’après mon expérience en tant que patient atteint de cancer, la plupart des oncologues ont tendance à recommander la chimiothérapie, les radio-oncologues recommandent la radiation et les chirurgiens sont enclins à la chirurgie. Enfin et surtout, mon expérience personnelle est que ce sont plus souvent les patients (en raison d’une combinaison d’optimisme naïf, de peur et d’ignorance) qui demandent des traitements agressifs, et NON leurs soignants.

Si j’écrivais cette pièce, je l’aurais terminée en appelant simplement à plus d’honnêteté et de transparence. L’étiologie du cancer est compliquée et il ne faut pas s’attendre à ce qu’une “pilule magique” soit découverte de si tôt. Si vous êtes un soignant, que diriez-vous d’être honnête avec vos patients sur les limites et les risques des avantages actuels, et d’être plus prudent en recommandant des traitements dans des situations où les avantages ne sont pas facilement apparents? En tant que patients, nous devons développer des attentes raisonnables, faire nos propres recherches et demander à nos soignants des recommandations plus nuancées. Et enfin, en tant qu’êtres humains, nous devons comprendre que le cancer va probablement devenir de plus en plus courant (en raison d’une augmentation de la durée de vie, de modes de vie malsains et d’une exposition inévitable aux cancérogènes), et allouer le capital social et financier en conséquence.

D’un lecteur en Californie:

J’ai une vision différente de la valeur du dépistage précoce du cancer et des traitements ultérieurs qui suivent la détection du cancer. Ma femme a survécu au cancer du sein, en grande partie grâce à une détection précoce par mammographie. Elle a ensuite subi 2 chirurgies pour retirer des tissus cancéreux, ce qui s’est révélé très agressif, y compris l’ablation de certains ganglions lymphatiques. Par la suite, elle a subi une radiothérapie puis une chimiothérapie. Elle a également commencé un régime de comprimés périodiques réduisant les œstrogènes et de perfusions annuelles. L’oncologue a reconnu qu’après son troisième traitement de chimiothérapie, elle devenait très malade et a omis son quatrième et dernier traitement de chimiothérapie. Elle voit régulièrement l’oncologue et est maintenant sans cancer depuis plus de 6 ans.

Son oncologue a initialement vérifié ses progrès tous les 4 mois. Même si elle ne montre aucun signe de cancer, elle y continue tous les 6 mois. L’oncologue a également récemment vérifié son ADN pour voir si elle pouvait cesser de prendre ses médicaments réduisant les œstrogènes. Ma femme est une réussite; sans détection et traitement, elle serait morte. Et, à une exception près, toutes les autres femmes que nous connaissons qui ont été traitées pour un cancer du sein sont des survivantes à long terme.

Nous avons eu une autre amie qui a survécu à ses traitements contre le cancer du sein pendant quelques années, mais elle s’est finalement métastasée dans son côlon. Elle a récemment eu une partie de son côlon retirée et a reçu un médicament (je ne sais pas le nom ou ce qu’il était censé faire) dans le cadre de son traitement, mais le médicament l’a rendue faible. Elle a signalé sa faiblesse par téléphone à son oncologue du grand établissement qui a insisté pour qu’elle continue de le prendre de toute façon. L’oncologue ne l’a pas examinée. Sa faiblesse a entraîné une insuffisance cardiaque et elle est décédée alors que son mari la tenait pour qu’elle puisse aller aux toilettes. L’oncologue a révélé plus tard à la famille que le cancer métastasé aurait de toute façon entraîné sa mort dans un an. Ni elle ni son mari n’avaient été informés de cela. Certains médecins suivent leurs patients de plus près que d’autres.

À peu près au moment où ma femme était traitée pour un cancer du sein, mon dermatologue a trouvé un mélanome sur ma jambe. Il l’a retiré et a constaté que c’était à un stade très précoce. Depuis, je n’ai plus de cancer. Le seul inconvénient est que je ne suis plus autorisé à donner mon sang O-négatif. J’ai la chance d’avoir été diagnostiquée tôt car un ancien camarade de classe du lycée (et parent éloigné) avait un mélanome à la jambe qui n’a pas été diagnostiqué pendant plus d’un an. Il a été retiré, mais il s’est métastasé et le cancer l’a finalement tué.

Votre preuve est statistique tandis que ma preuve est anecdotique. Je suis prêt à croire que les preuves statistiques peuvent être un autre cas de corrélation sans lien de causalité.

D’un collègue de Stevens qui a entendu mon discours, dans lequel j’ai dit que j’avais du mal à changer d’avis des gens sur la valeur des tests de dépistage du cancer:

En ce qui concerne la raison pour laquelle il est si difficile de changer d’avis, je peux penser à deux possibilités. La première est que nous sommes formés à un âge assez jeune pour nous sentir moralement obligés de prendre soin de «l’entretien» médical régulier. Il y a un fort courant sous-jacent dans la discussion des cas de cancer très médiatisés (célébrités, etc.) que si vous attrapez les choses assez tôt, vous pouvez «battre» le cancer avant qu’il ne s’installe. Par extension, si vous mourez d’un cancer, cela implique que c’est en quelque sorte votre faute, à un certain niveau, parce que vous étiez méchante et que vous n’avez pas eu votre frottis vaginal ou autre chose, et maintenant vos petits enfants se retrouvent sans maman , ce qui pour moi est une pensée bien pire que la mort elle-même. Donc, les gens peuvent soupçonner à un certain niveau que vous avez raison, et pourtant ils ne peuvent pas le risquer, car s’ils se révèlent être l’un des malchanceux, alors de nombreuses vies pourraient être détruites (pas seulement la leur) et c’est tout la faute du patient, surtout s’il s’agit d’une de ces choses qui peut théoriquement être détectée tôt.

Une autre raison pour laquelle les gens n’aiment probablement pas cet argument est qu’il suggère que notre sort est aléatoire, nous ne pouvons vraiment rien faire pour certaines de ces choses, et nous devons simplement vivre avec la connaissance de notre propre mortalité d’une manière qui nous ne sommes pas habitués à être d’accord avec.

Il y a également la possibilité d’un argument utilitaire ici, que je trouve personnellement quelque peu convaincant. Prenons la situation de la mammographie. S’il est vrai que pour chaque femme sauvée, il y en a 10 qui souffrent de souffrances inutiles, alors l’inverse est également vrai: que pour 10 femmes qui souffrent inutilement, 1 est sauvée. D’une certaine manière, le test devient alors une question éthique: seriez-vous prêt à faire partie de ce groupe de 11 personnes, dont 10 souffriront inutilement, afin que 1 puisse être sauvé de la mort? Et à cette question, je répondrais probablement oui.

De Karl Dahlke:

Je crois que les soins de santé universels sont financièrement responsables, et un impératif moral, et des décennies se sont fait attendre. Cependant, une mise en œuvre rationnelle des soins de santé financés par les contribuables omettrait des traitements extrêmement coûteux et à peine efficaces. Je peux juste voir les publicités maintenant, payées par les grandes sociétés pharmaceutiques, et le recul politique qui en résulte. “L’assurance-maladie de Sander pour tous ne paiera pas pour mon traitement contre le cancer. Il me laisse mourir, et il n’y a pas de procédure d’appel.” En effet, il y a 1 ou 2% qui auraient été sauvés par ce traitement. Un statisticien ferait un calcul de la valeur attendue et déterminerait le financement en conséquence, mais le pays est loin d’être rationnel. Je serais peut-être loin d’être rationnel si j’étais le patient cancéreux. Vous êtes journaliste scientifique, pas politicien, mais je me demande quelle est la réponse à ce dilemme? Nous devons savoir avant de mettre en place des soins de santé universels.

