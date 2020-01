Réponses à vos questions les plus pressantes sur le nouveau coronavirus

Les scientifiques se précipitent pour

percer les mystères d’un nouveau coronavirus qui a infecté des milliers de personnes et déclenché

préoccupation mondiale – déclenchant de nombreuses

questions des chercheurs et du public. Dans cette évolution rapide

épidémie, de nombreuses inconnues demeurent.

Voici ce que nous savons

loin sur le nouveau virus, appelé 2019 roman coronavirus, ou 2019-nCoV. Nous allons

mettez à jour ces réponses à mesure que de plus amples informations deviennent disponibles.

Avez-vous des questions

Qu’est-ce que 2019-nCoV?

Les coronavirus sont l’un des

une variété de virus qui provoquent généralement des rhumes. Mais trois membres du virus

famille ont provoqué des épidémies mortelles. Syndrome respiratoire aigu sévère, ou

SRAS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS, et maintenant le nCoV 2019 cause plus

maladie grave, y compris pneumonie. Ce nouveau coronavirus est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine (SN: 1/10/20).

Quand l’épidémie a-t-elle commencé?

Fonctionnaires chinois

a notifié à l’Organisation mondiale de la santé une maladie semblable à une pneumonie

cause inconnue chez 44 patients au 31 décembre 2019. Les premiers rapports ont lié la

maladie –

maintenant connu pour être 2019-nCoV – à un fruits de mer

marché de Wuhan, une ville de la province du Hubei.

Mais les premiers cas peuvent ne pas être liés

à l’exposition au marché, les chercheurs rapportent le 24 janvier dans le Lancet. Le premier patient connu avec

la maladie, qui est tombée malade le 1er décembre, n’a pas été exposée au marché, selon

à l’étude.

Jusqu’à présent, des versions du nouveau virus isolées de patients en Chine

et les autres pays ne sont pas très différents les uns des autres. «Ce manque de

la diversité correspond à une origine dans la population humaine à la mi-novembre », explique

Trevor Bedford, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer

Centre de recherche et Université de Washington à Seattle.

D’où vient le virus?

Les coronavirus sont

zoonotiques, c’est-à-dire qu’elles proviennent des animaux et sautent parfois aux humains.

On pense souvent aux chauves-souris

comme source de coronavirus, mais dans la plupart des cas, ils ne transmettent pas le virus

directement aux humains. Le SRAS est probablement passé des chauves-souris aux chiens viverrins

ou civettes de palme avant de faire le saut aux humains. Toutes les pièces nécessaires pour

recréer le SRAS circule parmi les chauves-souris, bien que ce virus n’ait pas été vu depuis 2004

(SN: 30/11/17).

MERS, quant à lui, est passé des chauves-souris aux chameaux avant de sauter aux humains (SN: 25/02/14).

Un article publié le 22 janvier dans le Journal of Medical Virology suggère

que le nouveau coronavirus contient des composants des coronavirus de chauve-souris, mais que les serpents ont peut-être transmis le virus à l’homme. Mais de nombreux virologues sont sceptiques quant au fait que les serpents sont à l’origine de l’épidémie (SN: 1/24/20).

Les données actuelles suggèrent que

le virus a fait le saut des animaux aux humains une seule fois et est passé de personne à personne

depuis. En fonction de la proximité

les virus des patients sont liés, les animaux du marché des fruits de mer

n’a pas donné aux gens le virus plusieurs fois comme le pensaient initialement les chercheurs,

Dit Bedford. Si le virus sautait

des animaux aux humains à plusieurs reprises, les chercheurs s’attendraient à une plus grande

nombre de mutations. Bedford et ses collègues ont mis à jour leurs conclusions et

données le 29 janvier à

nextstrain.org.

Quels sont les symptômes d’une infection 2019-nCoV?

Une infection peut provoquer de la fièvre,

toux et difficulté à respirer, selon les Centers for Disease des États-Unis

Contrôle et prévention. Ces symptômes sont similaires au SRAS, rapportent les chercheurs le 24 janvier dans le Lancet, mais sans symptômes intestinaux ni écoulement nasal (SN: 1/24/20). Bien que de nombreuses personnes

2019-nCoV peut présenter des symptômes bénins, d’autres peuvent développer une pneumonie.

Sur la base du fonctionnement du MERS, le CDC

rapporte que les symptômes du 2019-nCoV peuvent

apparaissent de deux à 14 jours après l’exposition.

Ce n’est qu’une estimation à ce stade, cependant.

À quel point le virus est-il infectieux?

Les chercheurs n’ont pas encore

savoir avec certitude. Mais depuis 2019, le nCoV n’a jamais infecté l’homme avant l’année dernière,

il est probable que tout le monde soit vulnérable à une infection par ce virus.

L’infectiosité potentielle d’un virus

est décrit par son numéro de reproduction appelé R0,

ou R néant (SN: 1/24/20). C’est un

limite théorique que les chercheurs s’attendraient à voir lorsqu’une maladie

organisme atteint une population où personne n’est à l’abri, dit Maimuna Majumder,

épidémiologiste informaticien au Boston Children’s Hospital et à Harvard Medical

École. “En général, nous ne voyons pas des taux de transmission aussi élevés que la reproduction

nombre suggérerait », dit-elle.

Le nombre décrit comment

de nombreuses autres personnes sont susceptibles d’attraper le virus d’une personne infectée. SRAS,

par exemple, a un R0 de 2,0 à 4,0 – chaque personne qui attrape ce virus a le potentiel de le transmettre

à deux à quatre autres. En règle générale, les virus dont le nombre de reproductions est supérieur

que 1.0 peut continuer à se propager si rien n’est fait pour les arrêter. Éclosions de

les virus dont le R0 est inférieur ou égal à 1,0 peuvent éventuellement péter

en dehors.

Plusieurs groupes de recherche

ont travaillé pour établir une estimation basée sur les informations sur l’épidémie

à leur disposition et en exploitant différentes méthodes, telles que la simulation

épidémies ou faire des hypothèses sur la sensibilité, l’exposition et

taux d’infection. D’autres ont utilisé une approche qui tire les données des

cas et permet aux chercheurs de décrire ce qui se passe en temps réel.

Les estimations actuelles varient,

et certains ont déjà été révisés car les responsables de la santé signalent de nouveaux cas de

2019-nCoV. Majumder et son collègue de Harvard Kenneth Mandl estiment le R0

se situe entre 2.0 et 3.1. Pendant ce temps, Jonathan Read de Lancaster

L’Université d’Angleterre et ses collègues rapportent une valeur R0 2019-nCoV de 3,11, avec une plage de 2,39 à 4,13 le 28 janvier sur medRxiv.org. Mais chrétien

Althaus et Julien Riou, tous deux de l’Université de Berne en Suisse, ont publié

données à Github et

bioRxiv.org le 24 janvier étayant leur calcul selon lequel le nouveau virus

le nombre de reproductions est d’environ 2,2, avec une plage entre 1,4 et 3,8.

R0 est un

nombre difficile à cerner, comme le reflètent les différentes estimations. Cela peut aussi changer

que des mesures de contrôle sont mises en place, ce qui suggère que plus de cas émergent,

ces estimations continueront probablement de changer. Mais actuellement, les groupes sont

à venir avec des chiffres similaires, suggérant que le R0 de 2019-nCoV est dans le

même stade approximatif que le SRAS.

Comment se propage-t-il?

Bien que le chinois initial

les responsables ont initialement rapporté peu de preuves de transmission interhumaine, c’est en fait ainsi qu’elle se propage (SN: 1/10/20).

Coronavirus comme le SRAS

et MERS –

et maintenant 2019-nCoV – probablement réparti entre des personnes similaires aux autres

maladies respiratoires, le CDC

dit. Les gouttelettes respiratoires de la toux ou des éternuements d’une personne infectée peuvent

virus à une autre personne, ce qui se produit généralement entre proches

Contacts.

Parce que sévère

les coronavirus infectent les parties les plus profondes des voies respiratoires,

types de coronavirus qui provoquent des rhumes, les gens ont tendance à ne pas être contagieux

ils commencent à montrer des symptômes, dit Stanley Perlman, virologue au

Université de l’Iowa à Iowa City.

Lors d’épidémies précédentes,

“Si quelqu’un allait être infecté par [an] personne infectée, le virus avait

de remonter dans les voies respiratoires supérieures pour se propager », explique Perlman, qui

n’arriverait que lorsque le patient serait suffisamment malade pour commencer à tousser.

Contrairement au SRAS et au MERS,

cependant, il y a eu quelques rapports de personnes sans symptômes se propageant

2019-nCoV, les autorités chinoises ont annoncé le 26 janvier. Et parce que les gens pourraient être

infectés et ne présentent pas de symptômes évidents, les médecins devraient isoler les patients et retrouver leurs contacts dès que possible, selon les chercheurs

24 janvier dans le Lancet.

Asymptomatique

la transmission est courante pour les virus contagieux tels que la grippe ou la rougeole, mais

serait une nouvelle fonctionnalité pour les types de coronavirus qui provoquent des épidémies,

Dit Perlman.

Cela pourrait

épidémie plus difficile à contrôler car ces patients peuvent propager la maladie sans

des signes indiquant qu’ils sont eux-mêmes malades, en faisant des efforts tels que des contrôles aux aéroports

moins utile. Mais les personnes asymptomatiques n’ont jamais été le principal moteur de

épidémies, Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et

Les maladies infectieuses à Bethesda, dans le Maryland, ont déclaré lors d’une conférence de presse le 28 janvier.

Jusqu’où s’est-il propagé?

Jusqu’à présent, on ne sait pas exactement combien de cas il y a, bien que

les épidémiologistes tentent de calculer ce nombre.

Mais la plupart des milliers de personnes chez qui le diagnostic du nouveau virus a été confirmé se trouvent en Chine. Mais plusieurs autres pays – 17 au 29 janvier – ont également confirmé des cas isolés de la maladie, dont beaucoup venaient de rentrer d’un voyage en Chine.

Une majorité de pays en dehors de la Chine n’ont pas signalé

transmission interhumaine. Mais un homme qui était récemment allé en Chine a transmis

virus à son fils au Vietnam, ont confirmé les chercheurs le 28 janvier dans le New England Journal of Medicine. Quatre

les gens en Allemagne ont également contracté

2019-nCoV après la visite d’un collègue chinois, rapporte ..

Les symptômes de ces patients sont actuellement bénins, selon des responsables.

À quel point la maladie est-elle mortelle?

Coronavirus habituellement

provoquer une maladie assez légère, affectant uniquement les voies respiratoires supérieures. Mais le nouveau virus,

comme le SRAS et le MERS, pénètre beaucoup plus profondément dans les voies respiratoires.

2019-nCoV est «une maladie qui cause plus de maladies pulmonaires que les reniflements»,

Dit Fauci. Et les dommages aux poumons peuvent rendre ces maladies mortelles.

Une analyse de 99

patients hospitalisés, y compris les premiers cas de Wuhan, montre que 17

développé un syndrome de détresse respiratoire aiguë et 11 sont morts par la suite d’une défaillance d’organes multiples, le Lancet rapporte le 29 janvier.

L’épidémie de SRAS de 2003 a tué près de 10% des 8 000 personnes

malade (SN 3/26/03). MERS, un

maladie qui circule encore au Moyen-Orient, est encore plus mortelle, faisant environ 30 pour cent

des personnes qu’il infecte (SN: 7/8/16).

À l’heure actuelle, le nCoV 2019 semble être moins virulent, avec un taux de mortalité d’environ 4%, a rapporté l’Organisation mondiale de la santé.

Le 24 janvier. Mais ce nombre reste une cible mouvante à mesure que davantage de cas sont diagnostiqués, dit Fauci.

«Il y a presque certainement une asymptomatique

», a déclaré Fauci le 29 janvier lors de la réunion 2020 ASM Biothreats à

Arlington, Va. “Nous ne savons pas encore à quel niveau.” Connaître ce nombre affecte

le calcul de la mortalité du virus. «En ce moment, le dénominateur est

les personnes qui viennent à l’hôpital et sont reconnues. Mais avec asymptomatique

infections, le dénominateur va être plus grand et la mortalité [rate] volonté

être moins », a-t-il dit.

Quelle est la situation aux États-Unis?

Il n’y a pas encore eu de

transmission de personne à personne signalée aux États-Unis. Au

Le 29 janvier, les responsables de la santé ont confirmé le coronavirus chez cinq patients;

tous étaient récemment revenus de Wuhan.

Vingt aéroports américains sont

dépistage actif des voyageurs en provenance de Chine pour les symptômes, selon le CDC.

En raison de la diffusion relativement rapide d’informations en provenance de Chine, les pays

comme les États-Unis ont eu le temps de mettre en place des procédures de contrôle appropriées,

leur donnant une longueur d’avance pour empêcher le virus de se propager, dit Allison McGeer,

une experte en maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de Toronto qui elle-même

contracté le SRAS en 2003 tout en prenant soin des patients.

Quels sont les meilleurs moyens de se protéger?

Le CDC recommande des pratiques similaires à la prévention de la propagation d’autres voies respiratoires

les virus, comme se laver les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes,

couvrant la toux ou les éternuements et ne touchant pas les yeux, le nez et la bouche.

Actions personnelles, telles

comme porter un masque, pourrait également aider à contenir la propagation du virus, bien que

les experts disent que les preuves ne sont pas concluantes. “Si vous êtes infecté et que vous portez un

masque, vous répandrez moins de virus dans l’air autour de vous “et

le risque que d’autres soient infectés, dit McGeer. Pour les personnes non infectées, le

les effets d’un masque sont moins clairs, car ils ne sont généralement pas scellés autour

le nez et la bouche.

Tina Hesman Saey, Jonathan

Lambert, Aimee Cummingham et Erin Garcia de Jesus ont contribué au reportage de

cette histoire.