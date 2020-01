Réponses de la Chine au rapport sur les droits de l’homme

BEIJING (AP) – La Chine a critiqué mercredi un rapport de Human Rights Watch qui accuse le pays de construire un État gardé sur son territoire tout en essayant de faire taire les critiques à l’étranger.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré qu’il n’avait pas lu le texte, mais que ces documents avaient l’habitude de “faire la sourde oreille aux faits et de confondre le bien et le mal sans aucune objectivité”.

Geng a déclaré que les Chinois avaient le dernier mot sur l’état des droits de l’homme dans le pays, qu’il a décrit comme “dans la meilleure période de son histoire”.

Sous le règne de Xi Jinping, le Parti communiste chinois au pouvoir a redoublé ses campagnes pour écraser les critiques de ses politiques et étendre son contrôle sur le monde universitaire, la religion et la société civile. Ces dernières années, Pékin a également été accusé d’avoir tenté de contrôler les étudiants et autres citoyens chinois vivant à l’étranger, en plus d’influencer les médias et les politiciens dans des pays comme l’Australie et les États-Unis.

Le directeur de Human Rights Watch, Kenneth Roth, a accusé la Chine mardi “de l’attaque la plus intense contre le système mondial de défense des droits de l’homme depuis que ce système a commencé à se former au milieu du XXe siècle”.

Roth a tenu une conférence de presse à l’Association des correspondants des Nations Unies à New York, après son interdiction d’entrer à Hong Kong. HRW avait prévu de présenter le rapport annuel du groupe dans la ville semi-autonome de Chine.

Pour éviter une réaction mondiale contre la surveillance, la censure sur Internet et l’oppression dans leur pays, le gouvernement de Pékin tente de saper les institutions internationales conçues pour protéger les droits de l’homme, a déclaré Roth.

Bien que d’autres gouvernements commettent de graves violations des droits de l’homme, a-t-il ajouté, “aucun gouvernement ne montre sa force avec autant de vigueur et de détermination pour saper les institutions et normes internationales des droits de l’homme qui pourraient exiger des responsabilités”, a-t-il déclaré.

La Chine est accusée de détenir plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes dans la région nord-ouest du Xinjiang, où ils sont soumis à un endoctrinement politique et à des pressions pour abandonner leur religion. La Chine nie tout abus et qualifie les domaines de centres de formation professionnelle et de lutte contre la radicalisation.