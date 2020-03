Reporté Italie-Angleterre des Six Nations par le coronavirus

Le match du Tournoi des Six Nations de Rugby entre l’Italie et l’Angleterre, prévu à Rome le 14 mars, a été reporté à une date à déterminer en raison de l’épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi l’organisation de la compétition.

“Les Six Nations prennent acte du décret publié par le gouvernement italien le 4 mars et décident de reporter les trois matches entre l’Italie et l’Angleterre (hommes, femmes et moins de 20 ans) qui devaient se jouer le week-end du 13/14/15 Mars à une date ultérieure “, a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Il s’agit du deuxième match reporté dans les Six Nations après celui prévu le 7 mars à Dublin entre l’Irlande et l’Italie, le pays européen où le coronavirus est le plus répandu, avec 107 morts et plus de 3000 cas.

Afin d’éviter de grandes réunions, le gouvernement italien a signé mercredi un décret afin que toutes les compétitions sportives, y compris le football de Serie A, se déroulent à huis clos jusqu’au 3 avril.

Mais le comité des Six Nations a préféré le report, sans préciser de nouvelle date.

“Les autres matches des Six Nations se joueront comme prévu”, a déclaré l’organisation, à commencer par l’Angleterre-Pays de Galles à Londres samedi et l’Ecosse-France à Édimbourg dimanche.