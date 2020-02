Repsol a perdu 3 816 millions en 2019 après avoir ajusté ses actifs pour se concentrer sur les émissions propres | Les entreprises

Repsol a perdu 3 816 millions d’euros en 2019, contre 2 341 millions l’année précédente, après provision pour 5 823 millions, dont 4 849 millions correspondent à la révision à la baisse de la valeur comptable des actifs pour les adapter à ses objectifs en émissions.

Le 2 décembre Repsol annonce avoir orienté sa stratégie d’entreprise à zéro émission nette en 2050, ce qui en fait le premier de son secteur à se fixer cet objectif ambitieux qui vise à limiter le réchauffement climatique conformément aux objectifs de l’accord de Paris, aspirant à ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius par rapport aux niveaux pré-industriels.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise s’attend à une réduction progressive de son indicateur d’intensité carbone sur la base de 2016: de 10% en 2025, 20% en 2030 et 40% en 2040, pour évoluer vers zéro émissions nettes de CO2 en 2050.

Cette orientation stratégique témoigne de l’engagement de l’entreprise dans la lutte contre le changement climatique et de l’avancée de ses efforts pour conduire la transition énergétique, en ligne avec les objectifs du Sommet de Paris et ceux du Développement Durable des Nations Unies.

Le résultat net ajusté, qui mesure spécifiquement la progression de l’entreprise, a atteint 2 042 millions d’euros, contre 2 352 millions l’année précédente.

Ce chiffre, obtenu dans un contexte où les prix du pétrole et du gaz ont fortement baissé et où des marges internationales plus faibles ont été enregistrées dans les activités industrielles, reflète la force et la capacité à générer de la valeur de Repsol.

En ce sens, en 2019, le prix moyen du brut Brent est tombé à 64,2 $ le baril, 10% de moins qu’en 2018.

En aval: croissance internationale et renouvelable

La zone Aval (Raffinage, Chimie, Mobilité, Lubrifiants, GPL, Négoce, Grossiste Gaz, Repsol Electricité et Gaz) a réalisé un résultat de 1 456 millions d’euros, contre 1 583 millions l’année précédente.

La zone a montré sa force dans un exercice au cours duquel elle a dû faire face à un affaiblissement des marges industrielles, tandis que le Trading, le Pérou, la Mobilité et les Lubrifiants ont amélioré leur performance, accompagnée d’une contribution positive de l’activité Électricité et Gaz.

Au cours de l’année, la société a poursuivi sa croissance dans le domaine de l’électricité et du gaz, dépassant le million de clients, tout en intégrant de nouveaux actifs de production renouvelable.