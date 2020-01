Repsol a clôturé 2019 avec 352 supermarchés Supercor Stop & Go ouverts dans les stations-service de sa propriété et celles de son réseau de drapeaux (ceux-ci en franchise), résultat de l’accord conclu avec El Corte Inglés, et devrait atteindre cinq cents en 2020.

Comme l’a rapporté Repsol ce dimanche, en 2019, une franchise a été ouverte un jour dans le cadre de l’accord stratégique avec El Corte Inglés, qui prévoit l’ouverture dans cinq ans de mille magasins Supercor Stop & Go.