République dominicaine – La République dominicaine répète les élections municipales après la suspension controversée du 16 février

MADRID, 15 mars (EUROPA PRESS) –

Les dominicains sont sortis ce dimanche pour voter aux élections municipales initialement prévues le 16 février mais suspendues le même jour du scrutin en raison d’un échec du vote automatisé.

Le président de la Commission électorale centrale (JCE), Julio César Castaños Guzmán, a souligné que le processus s’était déroulé normalement. Les centres de vote ont fermé à 17h00 sans incident majeur, mais avec une faible participation.

Castaños a souligné qu’avec ce vote “la démocratie dominicaine a été sauvée”, car “en termes d’organisation, le processus électoral a été un succès total”, selon le journal dominicain ‘Listín Diario’.

Castaños en a profité pour demander “paix et sérénité” aux responsables du décompte et leur a rappelé qu’il y a un observateur spécial à chaque table autorisé par une résolution du conseil d’administration.

Le recensement compte plus de 7,4 millions de dominicains inscrits qui éliront 158 ​​maires et autant de vice-maires, 1164 conseillers et leurs suppléants, 235 directeurs et directeurs adjoints et 735 membres, qui prendront leurs fonctions le 24 avril.