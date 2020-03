République dominicaine – Les manifestants appellent à un dialogue pour résoudre la crise électorale en République dominicaine

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Des représentants de différents groupes sociaux en République dominicaine ont convoqué vendredi un dialogue dirigé par des membres de la société civile avec lesquels ils cherchent à trouver une solution à la crise électorale que traverse le pays depuis la suspension des élections municipales du 16 février. .

Le dialogue a été organisé par les mouvements sociaux Somos Pueblo, je crois en vous et Santiago Protesta, en alliance avec d’autres groupes, selon les informations du journal local “Listín Diario”.

L’annonce, publiée jeudi devant la Mère et enseignante de l’Université catholique pontificale (PUCMM), a eu lieu après que le Conseil économique et social (CES) a commencé sans succès une série de conversations à huis clos et sans le participation des jeunes qui se sont manifestés.

Les groupes proposent maintenant que deux modérateurs membres de la société civile connaissant le climat politique en République dominicaine participent au dialogue.

Parmi les représentants qui ont suggéré de participer figurent Héctor Guerrero Heredia, le père Rogelio Cruz et José Luis Taveras, entre autres personnalités.

Le dialogue aurait lieu ce vendredi 6 mars, à partir de 19h00 (heure locale), où il est également destiné à intégrer, en plus des jeunes, des membres de tous les partis participant aux élections municipales et les membres de la Commission électorale centrale (JCE), ainsi que les secteurs de la société civile.

Il est prévu que la réunion soit retransmise à la télévision en direct et sur les réseaux sociaux, afin d’intégrer la population.

Ce mercredi, un désaccord entre le Parti de libération de la République dominicaine (PLD) et le Parti révolutionnaire moderne (PRM) a anéanti le dialogue du Conseil économique et social (CES) qui avait lieu à l’Université pontificale catholique mère et enseignante (PUCMM).

Le 16 février, l’ECC a suspendu les élections municipales en raison d’une série de défaillances du système de vote automatisé. Cette suspension a déclenché de nombreuses protestations, notamment à Saint-Domingue, la capitale du pays. Les manifestants demandent des réponses au gouvernement.

Les dominicains devront retourner aux urnes le 15 mars pour élire un toral de 3 849 postes, mais cette fois-ci ils le feront avec des bulletins de vote physiques pour éviter de nouvelles erreurs dans le système de vote électronique.