République dominicaine – L’OEA salue “l’engagement démocratique” des Dominicains après la répétition des élections reportées

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

La Mission de l’Organisation des États américains (OEA) en République dominicaine a reconnu lundi les efforts du Conseil électoral central (JCE), ainsi que la “persévérance” et “l’engagement pour la démocratie” des citoyens dominicains, après la élections municipales extraordinaires tenues dimanche en raison de la suspension “non publiée” des élections le 16 février en raison de défaillances des machines chargées d’automatiser la participation.

La Mission a souligné “l’effort extraordinaire” déployé par les autorités électorales dominicaines, sachant que les nouvelles élections imprévues ont été organisées en moins d’un mois et deux des élections présidentielles.

L’OEA a souligné dans un communiqué que le personnel de l’ECC travaillait “sous une forte pression politique et sociale” et a remercié les principaux dirigeants politiques du pays pour leurs appels constants à la paix et au dialogue.

En ce sens, l’organisme régional a également souligné que pendant les jours précédant la tenue des élections le 15 mars, il y avait moins d’épisodes violents en ce qui concerne les élections suspendues le 16 février.

L’OEA a en outre indiqué qu’à la demande de l’ECC, une de ses équipes techniques, indépendante de cette mission, étudie et analyse ce qui s’est passé lors des élections du 16 février pour élucider les raisons pour lesquelles elles ont dû être suspendu.

RÉPÉTITION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les dominicains se sont rendus aux urnes dimanche pour répéter les élections municipales qui auraient dû se tenir le 16 février.

Les élections ont été “un succès total en termes d’organisation”, comme l’a exprimé le président de l’ECC, Julio César Castaños Guzmán.

Ce 16 février, l’ECC a décidé, bien qu’elle n’ait pas fait l’unanimité, d’annuler les élections en raison des défaillances détectées dans le système de vote automatisé.

Castaños a expliqué à son époque que la Commission électorale centrale avait constaté des “incohérences” dans le processus, telles que “le scrutin marqué, dans plus ou moins la moitié des collèges électoraux, était incomplet”. “Sans un scrutin incomplet pour tous les partis, cette élection ne peut avoir lieu pour des raisons élémentaires”, a-t-il expliqué.