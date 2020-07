République dominicaine – L’opposition Luis Abinader l’emporte avec plus de 52% aux élections en République dominicaine

Le président de la République dominicaine, Danilo Medina, félicite Abinader et lui annonce « le plus grand succès »

MADRID, 6 juil. (EUROPA PRESS) –

Le candidat du Parti révolutionnaire moderne, Luis Abinader, a remporté les élections générales en République dominicaine après avoir obtenu 52,87% des voix, en attendant que le Conseil électoral central (JCE) l’officialise.

« Nous, Dominicains, gagnons et nous dominicains qui manifestons aujourd’hui notre vocation démocratique en exerçant le droit de vote en faveur du changement. Que la joie continue en attendant les résultats officiels de la Commission électorale centrale », a écrit Abinader sur son compte Twitter personnel.

Abinader a été félicité par ses deux principaux concurrents le soir des élections. D’une part, celle du parti au pouvoir du Parti dominicain de libération (PLD), Gonzalo Castillo, qui a conservé 37,35% des voix.

Castillo a souligné que la différence faite par Abinader est « irréversible », c’est donc lui qui deviendra le prochain président des dominicains à partir du 16 août.

« Nous voulons que Dieu le guide, lui donne de la santé et de l’énergie afin qu’il puisse administrer sagement notre pays et poursuivre les chemins du bien-être et de la prospérité pour tous les Dominicains », a-t-il déclaré.

D’autre part, Leonel Fernández, qui était déjà président du pays entre 2004 et 2012 et maintenant candidat à Fuerza del Pueblo (FP), bien qu’il n’ait obtenu qu’un peu plus de 8% de la confiance des électeurs, a également reconnu la victoire. de son rival et lui a souhaité « la protection du Tout-Puissant et des succès dans sa gestion », pour le bien, dit-il, du peuple dominicain.

Le président sortant du pays, Danilo Medina, qui a également souhaité « le plus grand succès » à Abinader, a indiqué qu’après la session de dimanche, la démocratie dominicaine avait été renforcée. .

Avec ces données, et avec un peu plus que la majorité des votes comptés, le PRM obtiendrait la majorité au Sénat après avoir remporté la victoire dans 19 des 31 provinces dominicaines, devant les cinq obtenues par le FP et le PLD, ainsi que par d’autres forces politiques plus petites, qui n’ont pas obtenu un pour cent des voix.