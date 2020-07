République dominicaine – Un contrôleur tué lors des élections législatives en République dominicaine

MADRID, 5 juil. (EUROPA PRESS) –

Un contrôleur du Parti révolutionnaire moderne, Julio César Pérez Valdez, a été assassiné ce dimanche, le jour des élections législatives en République dominicaine.

La police militaire électorale a indiqué qu’elle poursuivait une personne identifiée comme Andy par cet incident, qui s’est produit dans l’Ensanche Simón Bolívar dans le district national vers 11 heures.

Il y a eu une discussion entre militants politiques avant le collège électoral installé à l’Institut polytechnique Nuestra Señora del Carmen qui a conduit à une fusillade dans laquelle Pérez Valdez est décédé, selon des informations parues dans la presse dominicaine.

« Les personnes interrogées sur les lieux affirment que les coups de feu qui ont causé sa mort ont été faits par un individu uniquement connu sous le nom d’Andy, qui s’est enfui et est recherché par la police militaire électorale », explique la police militaire électorale.

La République dominicaine organise ce dimanche des élections présidentielles qui, dirigées par Luis Abinader, pourraient mettre fin à une ère de nette domination du Parti de la libération dominicaine (LDP) dans la politique de la nation des Caraïbes, en raison de luttes internes et un vent de changement, le tout dans le cadre d’une pandémie qui ne s’atténue pas.

Environ 7,5 millions de dominicains votent ce 5 juillet pour élire le président et le vice-président, 190 députés et 32 ​​députés du Congrès et 20 représentants au Parlement centraméricain (Parlacen).