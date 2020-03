Réservations annulées et chambres vides: le coronavirus attaque le tourisme

Par Elisa Anzolin, Josephine Mason et Maya Nikolaeva

MILAN / LONDRES / PARIS, 5 mars (.) – L’hôtel vénitien Judith Boulbain remonte à près de deux décennies, jusqu’aux attentats du 11 septembre, pour se souvenir d’une époque où les affaires étaient si mauvaises.

Un mois seulement avant Pâques, l’une des fêtes les plus fréquentées du calendrier européen, le propriétaire de l’hôtel San Samuele, au cœur de Venise, a annulé plus de 80% de ses réservations, sans espoir qu’elles seront réactivées à l’avenir suivant. Bien que le coronavirus soit apparu dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de l’année dernière, l’agent pathogène s’est propagé dans le monde entier.

L’Italie est le pays le plus touché d’Europe, se préparant à la fermeture des écoles, des cinémas et des théâtres après la mort de plus de 100 personnes et que les cas confirmés dépassent les 3000.

“Les gens ont peur: certains clients sont partis tôt, certains ne se sont pas présentés et d’autres ont appelé pour demander un remboursement”, explique Boulbain, qui dirige l’hôtel depuis 2006 et qui est en affaires depuis près de 25 ans. Leurs problèmes illustrent les ravages produits par l’éclosion du tourisme mondial, avec des restrictions sur les voyages d’affaires et les annulations d’événements majeurs, tandis que de nombreux touristes choisissent de rester chez eux ou de reporter leurs plans de réservation pour le printemps ou l’été.

UNE GRANDE ENTREPRISE La propagation rapide du virus a plongé le secteur du voyage et du tourisme, qui représente plus de 10% de la croissance économique mondiale, dans l’une de ses pires crises, selon . après une série d’entretiens avec plus d’une douzaine d’experts du secteur, les hôteliers et les tour-opérateurs.

Le tourisme représentait quelque 319 millions d’emplois en 2018, soit 10% de l’emploi mondial, selon les données du World Travel and Tourism Council (WTTC). Les voyages d’agrément représentent près de 80% du total, contre 20% des voyages d’affaires.

Les compagnies aériennes ont le plus souffert depuis le début de l’épidémie, mais les groupes hôteliers tels que les hôtels Hyatt, les opérateurs de croisières tels que Carnival et les sociétés de vacances comme TUI titubent également.

PERSPECTIVES OMBRES Les experts brossent un tableau sombre à court terme. Les voyages internationaux devraient baisser de 1,5% cette année, sa première baisse depuis la crise financière de 2009, selon Tourism Economics, une unité d’Oxford Economics.

Au cours de l’éclosion de 2003 du syndrome respiratoire aigu et sévère (SRAS), le volume des voyages n’a diminué que de 0,3%. Avec la Chine au centre de cette dernière épidémie, la région Asie-Pacifique sera la plus touchée, avec une baisse à deux chiffres de l’afflux de visiteurs, qui en 2020 était prévu à 10,5%, selon Tourism Economics.

Les touristes sont devenus plus flexibles face aux crises sanitaires de la dernière décennie, retournant au voyage et se déplaçant rapidement en vacances une fois l’épidémie maîtrisée, selon l’analyse de Tourism Economics. Mais le coronavirus est sans précédent dans l’échelle géographique de sa propagation. La société de conseil utilise le SRAS comme référence, ce qui signifie qu’ils s’attendent à ce que le virus soit maîtrisé d’ici la fin du premier semestre.

Dans ce scénario, les chiffres des voyages s’amélioreraient à partir de juillet, mais dans ce cas, la reprise complète du secteur ne se produirait qu’en 2021 ou 2022, a déclaré à . David Goodger, directeur général pour l’Europe et le Moyen-Orient de l’économie du tourisme.

“Si la propagation du coronavirus se poursuit, son impact sur le tourisme pourrait durer plus longtemps et être beaucoup plus grave que celui du SRAS”, a indiqué la firme dans un rapport publié cette semaine. EFFET DOMINÉ Mais l’épidémie a des répercussions au-delà du tourisme. Les commerces à proximité d’un hôtel sur l’île espagnole de Tenerife, qui reste avec des centaines de touristes isolés depuis le 24 février, souffrent de l’absence de clientèle.

Beverley Veness, qui possède un coiffeur situé dans un centre commercial en face de l’hôtel Palacio H10 Costa Adeje, a déclaré que son entreprise avait été “profondément affectée”. “La semaine dernière, j’ai probablement fait autant de clients au cours de la semaine que je l’aurais fait en environ deux heures (dans des circonstances normales)”, a-t-il déclaré à ., tout en montrant un agenda vide. Pour encourager les clients à réserver pour des dates plus tard cette année, de nombreuses chaînes hôtelières telles que Meliá, Pangea Group et la division de voyages du groupe Barceló offrent des réductions et assouplissent leurs politiques d’annulation.

En l’absence de réservations presque totales pour les prochains mois, Ca’Pagan, un hôtel “boutique” au centre de Venise, offre une remise allant jusqu’à 60% en mars et jusqu’à 30% en avril, a expliqué son propriétaire Giacomo Busatto.

Les mesures peuvent finir par attirer les voyageurs, mais les gens sont plus susceptibles d’attendre de voir comment et où le virus se propage pour effectuer leurs réservations de dernière minute. “Nous ne savons pas combien de temps nous pouvons continuer comme ça. Nous perdons de l’argent. Nous avons déjà eu une marée exceptionnellement élevée, que sera la suite? Un fléau?”, A demandé Boulbain.

(Informations de Joséphine Mason, Elisa Anzolin de Milan, Maya Nikolaeva de Paris, Illona Wissenbach de Francfort, Ingrid Melander et Belen Carreño de Madrid, Guillermo Martinez et Marco Trujillo de Tenerife; édité par Janet Lawrence; traduit par Darío Fernández dans la rédaction de Gdansk)