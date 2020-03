“Restez calme”, ​​prévient Cuba de la panique mondiale causée par le coronavirus

LA HAVANE, 21 mars (.) – En période de panique mondiale à propos de la pandémie de coronavirus, le gouvernement cubain a exhorté au calme, arguant que le stress affaiblit le système immunitaire et a mis plus de temps que ses voisins caribéens à introduire des mesures drastique, confiant dans la force de leur système de santé.

Le gouvernement a suspendu les grands événements culturels et sportifs, mais jusqu’à présent, il a évité d’envoyer des travailleurs et des étudiants chez eux. Cuba a annoncé vendredi la fermeture de ses frontières, à l’exception de l’entrée des résidents à l’étranger, autorisant le départ des touristes étrangers qui restent sur l’île.

L’île est réputée pour sa préparation aux catastrophes naturelles et aux épidémies pour ses prouesses médicales – ses médecins ont dirigé la lutte contre Ebola en Afrique de l’Ouest, de sorte que beaucoup de gens font confiance au gouvernement pour les protéger.

Avec le plus haut indice de médecins au monde, selon la Banque mondiale, Cuba compte des dizaines de milliers de médecins, tandis que quelque 28 000 étudiants en médecine frappent de porte à porte sur l’île pour surveiller la communauté.

“La fermeture des centres de travail et d’enseignement crée une situation de tension et de stress connue pour affaiblir le système immunitaire du corps”, a déclaré cette semaine le chef de l’épidémiologie du ministère de la Santé, Francisco Durán.

Cuba a signalé mercredi la première mort d’un coronavirus, un touriste italien de 61 ans. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus est passé à 21, tous importés et environ 700 patients sont suivis pour des troubles respiratoires.

“Ils devraient fermer les frontières car les affaires viennent de l’étranger”, a déclaré Luis Rodríguez, 48 ans, qui conduit un taxi. «Ce sera difficile parce que nous vivons du tourisme bien que la santé passe avant tout.»

Dans cette optique, le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a rendu compte vendredi de la fermeture des frontières, à l’exception des entrées de résidents à l’étranger, alors que les touristes étrangers devraient quitter l’île dans environ 30 jours.

Les critiques soulignent que Cuba a la population la plus âgée d’Amérique latine et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la maladie. Un meilleur accès à Internet sur l’île a suscité plus d’inquiétude, car les citoyens ont pu évaluer les approches d’autres nations.

La nation des Caraïbes, en difficulté de liquidité, qui a accueilli plus de 4 millions de visiteurs en 2019, soutient que le nombre de cas et le manque de transmission locale sont les causes que les autorités ont maintenues pour ne pas avoir eu à restreindre les frontières du pays. .

Bien que la vie à La Havane se soit apparemment poursuivie normalement, certains propriétaires d’entreprises privées ont choisi de suspendre leurs activités.

“Nous fermerons la semaine prochaine parce que nous ne pouvons pas devenir un lieu de propagation du virus”, a déclaré Nelson Rodríguez Tamayo, propriétaire d’un café animé situé dans la zone coloniale de la Vieille Havane.

(Rapport de Sarah Marsh. Rapport supplémentaire de Nelson Acosta, édité par Juana Casas; . NAB JIC /)