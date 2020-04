Résumé des coronavirus du 11 au 17 avril

Les éléments ci-dessous sont les points saillants du bulletin d’information, «Des informations intelligentes et utiles sur COVID-19». Pour recevoir quotidiennement des numéros de newsletter dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.

Tanya Lewis de Scientific American fournit cette mise à jour sur les médicaments et les traitements les plus largement discutés pour COVID-19 actuellement testés pour leur efficacité et leur innocuité chez l’homme (15/04/20). Les médecins peuvent déjà administrer ces traitements aux patients en vertu d’autorisations spéciales délivrées par la Food and Drug Administration des États-Unis. J’ai vu des entretiens télévisés avec des médecins hospitaliers disant qu’ils essayaient souvent tout ce qu’ils pouvaient avec les patients COVID-19 dans l’espoir qu’ils répondent – les médicaments antiviraux, les injections de plasma sanguin, les inhibiteurs de l’interleukine-6 ​​ou la chloroquine / hydroxychloroquine.

«Le coronavirus détruit les poumons. Mais les médecins trouvent ses dommages dans les reins, les cœurs et ailleurs », lit le titre d’une histoire du 4/15/20 dans le Washington Post. Le COVID-19 est considéré principalement comme une maladie respiratoire, mais les professionnels de la santé signalent également des signes précoces «d’inflammation cardiaque, de maladie rénale aiguë, de dysfonctionnement neurologique, de caillots sanguins, de lésions intestinales et de problèmes hépatiques», rapportent Lenny Bernstein, Carolyn Y. Johnson , Sarah Kaplan et Laurie McKinley. Et ce n’est pas tout à cause des réactions de «tempête de cytokines», dit l’histoire. “Je pense qu’il est très possible que le virus s’attache aux cellules rénales et les attaque”, a déclaré à The Post un néphrologue de la Yale University School of Medicine.

Une histoire du 14/04/20 dans le New York Times par le journaliste Wudan Yan explique comment les serveurs de pré-impression (par exemple bioRxiv et medRxiv) publiant des recherches sur le nouveau coronavirus tentent d’inhiber la propagation de la désinformation parmi les chercheurs, les médias qui rapport sur les études pré-imprimées et le public. Les serveurs préimprimés publient des recherches en ligne qui n’ont pas été examinées par des experts pour détecter les faiblesses, les défauts et les conflits d’intérêts potentiels des auteurs (un tel examen est typique des recherches publiées dans des revues réputées ou prestigieuses). L’histoire rapporte que de nouvelles approches pour le contrôle de la qualité et encourageant plus de scepticisme parmi les lecteurs préimprimés comprennent des bannières d’avertissement jaunes sur les articles sur les coronavirus, un certain niveau d’examen par des experts des articles sur les coronavirus soumis et le rejet des articles proposant des traitements basés uniquement sur la modélisation informatique.

Une courte pièce d’Alex Hogan dans STAT (14/04/20) explique ce que l’on sait de la dose infectieuse ou de la quantité de nouveau coronavirus nécessaire pour vous rendre malade. La principale chose que j’ai retirée de cette pièce: «La dose infectieuse minimale de SRAS-CoV-2… est inconnue jusqu’à présent, mais les chercheurs soupçonnent qu’elle est faible. “Le virus se propage par contact interpersonnel très, très occasionnel”, a déclaré à STAT un professeur de maladies infectieuses de la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins.

Lorsque les campus universitaires américains et les écoles primaires et secondaires pour enfants ont commencé à fermer début mars pour contrôler l’épidémie, j’ai vu des chercheurs tweeter des inquiétudes sur la façon dont ils réussiraient à travailler à domicile avec des enfants présents. Je voulais écrire une histoire à ce sujet. Le magazine Nature a aimé l’idée et m’a demandé de l’internationaliser. Voici le résultat: «Six façons de jongler avec la science et la garde des enfants à la maison» (4/9/20).

Voici une liste de types de tests sérologiques (anticorps) pour le SRAS-CoV-2 et de tests sérologiques approuvés pour le diagnostic. Par le Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Centre for Health Security.

Le service forestier islandais dit que vous devriez étreindre un arbre, peut-être jusqu’à cinq minutes, pour ressentir un sentiment de confort pendant cette période de distanciation sociale. Par Larissa Kyzer pour Iceland Review (4/10/20).