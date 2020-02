Rétention à l’agriculture: pourquoi il n’est pas approprié de segmenter les droits d’exportation

La segmentation des retenues à taux différentiels en fonction de la localisation de la production, de la taille des producteurs ou de la «valeur ajoutée» est généralement proposée comme mécanisme d’atténuation des effets négatifs de la politique budgétaire agricole. Au-delà des importantes difficultés de mise en œuvre, Les conséquences économiques de ces mesures devraient être soigneusement analysées afin de ne pas introduire de nouvelles distorsions de prix plus graves.

La segmentation régionale est basée sur le fait que les zones marginales ont des coûts plus élevés et dans de nombreux cas, les rétentions rendent la production impossible. Une segmentation géographique induirait alors une augmentation de la production dans la marge extensive (nouvelles terres), mais en même temps elle découragerait l’intensification dans les zones les plus productives, car celles-ci paieraient des impôts relativement plus élevés. Autrement dit, plus de production dans certaines régions, mais moins dans d’autres, avec un effet productif net de prévisions difficiles. En outre, en réduisant les prix des produits de différentes ampleurs, les droits d’exportation réduisent également le prix des terres et des baux commerciaux. Ainsi, le prix des terrains et des loyers serait réduit, par exemple, dans la zone centrale et augmenterait relativement dans les zones marginales. Cela implique un transfert intra-sectoriel de revenus qui modifierait la valeur et le rendement des actifs productifs. L’effet final se traduira par une baisse de l’efficacité productive, car les prix relatifs des intrants et des produits en vigueur sur les marchés sont artificiellement modifiés.

La segmentation par taille d’établissement est une autre alternative. Pour cette différenciation, il est avancé que les économies d’échelle profitent aux grandes exploitations. La prémisse de cet argument est incorrecte, car il existe de nombreuses preuves qui montrent qu’il n’y a pas de rendements d’échelle croissants dans la production agricole. Cela implique que les bénéfices par hectare ou par tonne ne sont pas plus importants simplement parce que les entreprises opèrent plus grandes.

Il est possible que les grandes exploitations obtiennent de plus grands avantages, mais pas à cause des rendements d’échelle croissants, mais parce qu’il existe des facteurs non observables tels que la capacité de gestion, le capital humain ou les coûts de transaction qui déterminent l’hétérogénéité des rendements et la taille de l’entreprise. Des rétentions différenciées par taille entraveraient la recherche de la taille optimale, ce qui aurait également un impact négatif sur l’efficacité et la production. Ainsi, la production serait éventuellement induite dans des unités plus petites, mais serait découragée dans les plus grandes. Encore une fois, un effet net de l’issue incertaine.

Un autre mécanisme consiste à différencier les rétentions en fonction du degré de développement du produit. Dans ce cas, les principaux aliquotes sont appliqués aux matières premières et sont réduits à mesure que le degré de transformation augmente. L’idée qui justifie cette segmentation est d’encourager «l’agrégation de valeur». Cette idée est également erronée car ce qui est réellement promu avec cette différenciation, c’est un degré de transformation plus élevé, ce qui n’implique pas nécessairement une plus grande valeur ajoutée. Souvent, le traitement implique des processus qui ne sont justifiés que par le différentiel d’impôt et, en pratique, il ne s’agit que d’un mécanisme de recherche de revenus coûteux et inefficace.

Ce qui garantit l’équité et l’efficacité, c’est l’élimination totale des droits d’exportation. En tout état de cause, une baisse marginale uniforme serait la recommandation appropriée pour ne pas fausser, encore plus, l’allocation des ressources. Un secteur agricole avec des droits segmentés par des critères arbitraires implique de grandes différences dans les rendements marginaux des investissements et induit le lobbying et la recherche de revenus. En outre, le choix discrétionnaire des aliquotes transfère une partie de la décision économique des producteurs aux fonctionnaires qui ne disposent pas des informations ou des incitations appropriées.

En résumé, la segmentation ne résout pas les problèmes générés par les rétentions, mais, au mieux, les change pour les autres.

L’auteur est économiste et directeur du Master en agro-industrie UCEMA