Rétention sur le terrain: malgré l'instauration d'un dialogue entre le Gouvernement et le Bureau de Liaison, le malaise des bases productrices croît

Une fois de plus, le gouvernement national et les producteurs agricoles sont plongés dans une controverse sur l'augmentation des retenues. Ce n'est pas un scénario similaire à mars 2008, lorsque Cristina Kirchner Il a essayé de mettre en place un plan de rétention mobile, mais l'inconfort dans les bases de producteurs est important à cause des décisions prises par Alberto Fernandez.

Depuis les bases, les producteurs ont assuré qu'il s'agissait de mesures «invisibles», lorsque le président Fernández lui-même s'était engagé auprès de la direction de terrain à consulter les politiques qu'il appliquerait pour le secteur, qu'il considère comme un partenaire stratégique en ce moment très complexe du pays. pour sa capacité à générer les dollars dont l'économie a tant besoin.

Depuis l'annonce de l'augmentation des rétentions, via un décret publié au Journal officiel le samedi 14 décembre, A l'intérieur il y avait des mobilisations de producteurs à côté des routes et des assemblées ont eu lieu dans différentes régions. Ces mesures syndicales se sont intensifiées, après l'approbation de la loi sur l'urgence économique, qui permet au gouvernement, si nécessaire, d'augmenter la rétention du soja à 33% et celle du maïs et du blé, à 15%.

Le rejet a été si important pour cette mesure que les producteurs de NOA et de NEA ont organisé la semaine dernière une cessation de la commercialisation des céréales et des hacienda pendant 48 heures. Les productions éloignées des ports du Gran Rosario, où la plus grande quantité de tonnes que l'Argentine exporte, sont les plus affectées par la pression fiscale la plus élevée.

Lundi dernier, des producteurs des régions précitées, ont rencontré le titulaire du portefeuille agricole, Luis Basterra, à qui il a été dit qu'il y a une "situation de panne", car avec les niveaux actuels de retenue pour le soja, le maïs et le blé, dans les champs loués "il n'y a pas de rentabilité". Dans le cas des oléagineux, la marge brute sera négative à 105 dollars par hectare.

Le ministre Basterra et les producteurs du Nord se rencontreront à nouveau le 7 janvier, où un traitement plus urgent des tournesols qui seront bientôt récoltés sera évalué, étant donné qu'avec les rétentions actuelles, il a également une marge négative de 35 $ par hectare. .

Réunion du gouvernement et bureau de liaison

Lors de la réunion de lundi dernier, entre le gouvernement et le Bureau de liaison, il y a eu des coïncidences entre les parties dans lesquelles les retenues sont un mauvais impôt, les dirigeants du camp n'ont pas obtenu de réponses immédiates à la demande de les éliminer. Les autorités considèrent que la situation fiscale héréditaire est grave, ce qui empêche une réclamation des entités productrices.

Les présidents des entités qui composent le Bureau de liaison se sont retirés les mains vides, malgré le fait qu'Alberto Fernández et des membres de son cabinet aient entendu les plaintes. Depuis les bases installées à l'intérieur, ils ont déclaré que le gouvernement "cherchait à gagner du temps et à éviter le chômage agricole". Les Confederaciones Rurales Argentinas, l'une des entités qui composent le Bureau de liaison, avaient reçu la demande de plusieurs confédérations pour effectuer une mesure de force au niveau national, qui pour l'instant a été rejetée.

Depuis la réunion de lundi dernier, à l'intérieur, les producteurs demandent des mesures concrètes et une réduction de la pression fiscale, ainsi que des outils qui permettent de générer de la confiance afin que le champ puisse exprimer tout son potentiel. Pour y parvenir, la direction sur le terrain a annoncé qu'elle épuiserait toutes les instances de dialogue, avant de définir une mesure de force de portée nationale.

Jorge Chemes, Le président des confédérations rurales argentines, a déclaré après la réunion avec Fernández, "nous quittons la réunion avec le sentiment que dans ce dialogue et avec le président et les ministres, une nouvelle étape de coexistence avec le gouvernement peut être ouverte".

D'autre part, le président de la Fédération agraire, Carlos Achetoni, Il a commenté: «Nous sommes déterminés à travailler avec les bases des producteurs et à continuer de dialoguer avec le gouvernement pour réduire les tensions internes et rapprocher les positions. Je pense que nous devrions nous donner une instance de dialogue pour voir quels résultats nous pouvons obtenir immédiatement. »

Comme confirmé sur ce support par le Mouvement des producteurs auto-convoqués, jusqu'à présent Il y a 17 assemblées actives et avec des mesures prises, comme l'arrêt de la commercialisation des céréales et des hacienda jusqu'au 2 janvier prochain.

De plus, de la Société rurale de Jesús María, une assemblée a été convoquée pour ce vendredi, et les membres du Río Cuarto rural tiendront une assemblée le 3 janvier. Des représentants du Comité de liaison sont invités à participer aux deux réunions.

La revendication du terrain ne semble pas s'arrêter et les bases font pression sur les dirigeants du Bureau de Liaison pour obtenir des résultats concrets. Pendant ce temps, l'intérieur continue "d'alerte et de mobilisation".