Retirer 1 million de maisons des zones inondables pourrait permettre d’économiser 1 billion de dollars

Les États-Unis pourraient économiser plus de mille milliards de dollars à long terme en retirant environ 1 million de maisons des zones sujettes aux inondations et en relocalisant les résidents vers des terrains plus élevés, selon une nouvelle étude massive financée par le gouvernement.

Le rapport de 658 pages suggère que les modestes programmes gouvernementaux d’achat et de rasage de maisons dans les zones inondables devraient être considérablement étendus pour réduire les pertes imminentes imputables en partie au changement climatique.

Les programmes de rachat gérés par l’Agence fédérale de gestion des urgences et les États ont connu des difficultés en raison des limites de financement, de la réticence des propriétaires à déménager et des formalités administratives importantes requises pour relocaliser les résidents.

Le rapport décrit les programmes de rachat comme une stratégie clé pour faire face à l’augmentation des inondations côtières et fluviales, en partie causée par la hausse des températures et l’intensification des averses. Dans un rachat typique, un organisme gouvernemental paie un groupe de propriétaires pour déménager, puis déménage ou démolit les maisons. Avec le temps, cela réduirait les coûts des programmes publics de gestion des catastrophes.

“Les inondations sont le plus grand risque du pays, et nous avons juste toutes ces maisons dans la plaine inondable qui continuent de subir des pertes répétitives”, a déclaré Keith Porter, l’un des auteurs de l’étude et chercheur en génie des structures à l’Université du Colorado. «Nous n’aurions jamais dû construire dans la plaine inondable en premier lieu. Il est temps de résoudre ce problème. “

Un programme de rachat massif à l’échelle nationale coûterait cher. La suppression d’un million de maisons exposées aux inondations coûterait 180 milliards de dollars, indique le rapport, qui a reçu un financement de la FEMA et du ministère du Logement et du Développement urbain.

Mais ces dépenses généreraient 1,16 billion de dollars d’économies sur une période de 100 ans, principalement en évitant les dommages matériels qui sont généralement payés par une assurance contre les inondations subventionnée par le gouvernement fédéral ou d’autres programmes en cas de catastrophe. Les rachats permettraient également de réduire les décès par noyade lors des inondations.

“L’étude fournit une preuve irréfutable que les efforts d’atténuation des risques non seulement sauvent des vies, mais aussi des sommes considérables”, a déclaré Joel Scata, avocat spécialiste du climat au Natural Resources Defence Council. Il n’était pas impliqué dans le rapport.

L’année dernière, le NRDC a analysé les rachats de la FEMA et a déclaré que la complexité du programme dissuadait de nombreux propriétaires de vendre leur propriété. La FEMA a acheté 43 000 propriétés depuis la fin des années 80, et ses efforts de rachat «peinent à répondre aux besoins existants», a indiqué l’analyse.

Le nouveau rapport sur les rachats a été publié la semaine dernière par l’Institut national des sciences du bâtiment, un groupe de recherche à but non lucratif créé par le Congrès dans les années 1970 pour fournir des recommandations pour un développement plus sûr et plus abordable. Les législateurs et les régulateurs citent souvent les conclusions de l’institut qui montrent des économies de coûts à long terme grâce à l’atténuation des risques.

Le dernier rapport examine pour la première fois les bâtiments existants. Il analyse les moyens de réduire leur vulnérabilité aux inondations, aux ouragans, aux tremblements de terre et aux incendies de forêt et comment encourager le secteur privé à investir dans l’atténuation des risques.

«L’argent du secteur public ne suffit pas pour préparer notre pays aux dangers. Nous devons attirer des investissements privés », a déclaré Jiqiu Yuan, directeur exécutif du Multi-Hazard Mitigation and Building Seismic Safety Council de l’institut du bâtiment.

Le rapport de l’institut quantifie les économies potentielles de plusieurs mesures pour protéger les maisons contre les risques naturels.

Près de 3 millions de maisons le long des côtes du Golfe et de l’Atlantique pourraient être fortifiées contre les vents d’ouragan avec des toits et des arrimages plus solides pour les maisons préfabriquées au coût de 218 millions de dollars. Les améliorations généreraient 913 millions de dollars d’économies à long terme.

Près de 2,5 millions de foyers dans les zones sujettes aux incendies pourraient être rendus plus résistants au feu en installant des fenêtres en verre trempé, des gicleurs automatiques et des portes coupe-feu pour un coût de 240 milliards de dollars. Les améliorations généreraient 430 milliards de dollars d’économies à long terme.

Des millions de maisons dans les zones sismiques pourraient être renforcées en installant des colonnes en acier dans les maisons multifamiliales et en sécurisant les bibliothèques, les téléviseurs et les chauffe-eau. Les mesures coûteraient 235 millions de dollars et généreraient 1 billion de dollars en avantages, principalement en Californie.

Au total, 2,2 billions de dollars pourraient être économisés en dépensant 520 milliards de dollars, selon le rapport.

Les économies les plus importantes consistent de loin à éviter les dommages causés par les inondations, qui se produisent aux États-Unis, contrairement à d’autres dangers régionaux.

L’étude a identifié plusieurs mesures autres que les rachats pour réduire les dommages causés par les inondations: l’élévation des maisons, la protection contre les inondations des sous-sols et le déplacement des fournaises et des chauffe-eau hors des sous-sols.

Mais aucune de ces mesures ne serait presque aussi rentable que de déplacer des maisons hors des zones inondables, car elles quittent les maisons dans des zones où elles risquent d’être à nouveau inondées.

«Les rachats représentent une atténuation permanente des inondations», indique le rapport.

Un programme de rachat à grande échelle, avec des économies prévues de 1,16 billion de dollars et 180 milliards de dollars en coûts initiaux, aurait un rapport coûts-avantages favorable, soit environ 6,50 dollars d’économies pour chaque dollar dépensé.

Les ratios pour les autres mesures liées aux inondations étaient moins favorables, générant environ 2 $ d’économies pour chaque dollar dépensé.

Le ratio des rachats est similaire à celui d’autres programmes d’atténuation des risques analysés par l’institut du bâtiment au fil des ans.

«En termes d’encouragement du Congrès à investir davantage dans l’atténuation des effets des catastrophes, ce rapport sera bénéfique», a déclaré Scata de NRDC.

Le rapport intervient alors que le Congrès et la FEMA ont lutté pour faire face au problème de longue date et coûteux des inondations répétitives dans les maisons. Les «propriétés à pertes répétitives» sont une ponction sur le programme national d’assurance contre les inondations géré par la FEMA. Le Congrès et la FEMA ont hésité à supprimer les subventions du programme, ce qui augmenterait fortement le coût de l’assurance contre les inondations pour les propriétaires de propriétés à haut risque.

Porter, le co-auteur de l’étude, a déclaré que, alors que le Congrès approuve des milliards de dollars de dépenses fédérales pour la pandémie de COVID-19, il devrait consacrer de l’argent à la suppression des maisons qui subissent des dommages d’inondation répétés.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.