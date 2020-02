Retour à l’école: quelques jours après la rentrée, les sacs à dos apparaissent comme la première étape de la reprise de l’industrie du cuir

Le secteur du cuir a connu deux dates clés au cours desquelles ses ventes ont rebondi: la fête des mères et, dans une moindre mesure, les fêtes de fin d’année. Mais ces dernières années, Février et mars ont pris les devants dans les sacs à dos des élèves du primaire et du secondaire, dans un contexte de baisse des ventes et de concentration sur des modèles plus basiques et économiques.

“Le sac à dos est un élément très important en ce moment, très dynamique“Faits saillants Ruben Pallone, Il y a 33 ans à la tête de Denisse Marroq, qui, à partir de son usine de Martín Coronado, produit également, en plus du produit susmentionné, des portefeuilles, des sacs à bandoulière et des articles en cuir légers pour femmes.

Ricardo Platica, de Koah Portfolios, est plus explicite en décrivant comment la demande des écoles et des étudiants modifiait la structure du secteur en général et de nombreuses entreprises en particulier: «Vous devez déplacer votre taille sur le côté qui vous prend, c’est le moment pour les garçons et les écoles”, Trust Infobae de son petit établissement dans le quartier de Buenos Aires de La forêt.

Martin Occhione, Secrétaire général de la Chambre industrielle du cuir et des industries connexes (CIMA), indique qu ‘«en Argentine, de nombreux sacs à dos sont fabriqués, plus dans le domaine du divertissement scolaire et sportif. Il s’est beaucoup amélioré à cet égard et des éléments antivol et complémentaires maternels ont été incorporés ».

Ce transfert de produits en cuir concentrés dans des sacs et des sacs à main vers l’un des sacs à dos, des ceintures et des ceintures de matériaux alternatifs de moindre coût, résume la crise de l’industrie marocaine, qui dure depuis plus de quatre décennies. Et dont les histoires sont disponibles qui montrent comment un pays qui a accueilli des immigrants de toutes les latitudes expulse également ses enfants.

Tu tomberais C’est l’une des villes de l’ABC Paulista, le cœur industriel du Brésil. L’une de ses principales avenues s’appelle David Kasitzky et ne porte pas ce nom en reconnaissance d’un illustre Brésilien. En fait, c’est le fils argentin d’un immigrant russe qui s’est installé à Macachin, La Pampa. Avec son frère Leon, il a fondé la société Primicia à l’aube du XXe siècle, qui a été pendant des décennies l’un des emblèmes de la production argentine de valises. Aujourd’hui, la mémoire de cet entrepreneur est honorée dans un autre pays, tandis qu’en Argentine, plus aucun sac n’est fabriqué.

“Le concept de valise était en train de changer, ils ne se font plus comme il y a des décennies et maintenant ils sont principalement en carbone thermoformé”, dit Occhione. Pallone est d’accord et ajoute que les sacs ont cessé d’être fabriqués dans le pays “dépassé par les importations des années 90»Et Platica clôt le cercle en précisant que les refaire est un défi, car “Une boîte à outils pour fabriquer des sacs coûte très cher.”

L’industrie marocaine locale a été marquée à la fois par la baisse générale du pouvoir d’achat de la population et par les oscillations des politiques de commerce extérieur alternant ouverture des importations, protectionnisme et revendications de ce que les entrepreneurs appellent «administration intelligente». Mais ces facteurs s’ajoutent à un qui affecte les producteurs en Europe et dans d’autres pays des Amériques, tels que l’émergence massive de produits en provenance de Chine, du Bangladesh et d’autres destinations asiatiques.

Une irruption qui n’est pas toujours facile à identifier et qui alerte l’industrie locale face aux négociations avec l’Union européenne. La mondialisation a ces choses: «L’Europe, plus que les produits, a des marques et des designs, comme Louis Vuitton ou Furla, des entreprises qui peuvent produire partout dans le monde», Explique Occhione à Infobae

C’est que le processus d’élaboration de la majorité des produits couvre plusieurs pays qui transformer le «fabriqué en… »Dans une simplification qui peut être trompeuse. Ainsi, l’acheteur d’un porte-monnaie ou d’un porte-monnaie prétendument italien ou français peut acquérir un produit qui a été principalement fabriqué dans un ou plusieurs pays asiatiques. «Ils disent qu’ils sont européens et peuvent venir du Bangladesh. La doublure est cousue en Espagne, la quincaillerie est placée en Italie et a un certain pourcentage qui rend le produit européen ».

“C’est le danger, il peut être assemblé n’importe où dans le monde et il est difficile d’avoir les outils pour le vérifier », continue Occhione à aborder l’une des questions les plus controversées du secteur: la crainte d’une invasion de produits fabriqués en Asie par l’accord du Mercosur avec l’Union européenne.

Et, selon CIMA, sans nombreuses possibilités de réclamation. “Si nous voulons exporter vers l’UE, ils peuvent dire que le produit est nocif ou contaminant unilatéralement et sans avoir à le prouver à une troisième instance. Mais les pays du Mercosur ne peuvent pas faire de même, car ils ne l’ont pas mis dans l’accord », explique Occhione, qui ne garde pas précisément de bons souvenirs de la gestion de l’ancien ministre de la Production et du Travail, Dante Sica.

«Ils nous ont dit qu’il allait falloir 15 ans pour atteindre le tarif zéro, nous avons découvert il y a quelques jours lors d’une réunion avec (le ministre du Développement productif, Matías) Kulfas qui avait 6 ans… Avec Kulfas nous avons un bon dialogue, mais il nous a dit que cela c’est déjà fermé, le mal est déjà fait», Déclare le directeur de CIMA.

Les préoccupations pour l’avenir sont basées sur l’expérience de ces dernières années. En 2007, la balance commerciale marocaine était excédentaire de 35,7 millions USD. Au cours des douze années suivantes, le déficit annuel moyen a dépassé 100 millions de dollars. À cet égard, Occhione énumère les souffrances de l’industrie marocaine au cours des quatre années de la présidence de Mauricio Macri: «Entre 2015 et 2019, environ 100 PME du secteur ont fermé, selon les statistiques syndicales, près de 6 000 emplois ont été perdus. Il y a eu une perte continue de ventes: 20% en 2016, 18% en 2017, 20% en 2018 et 25% en 2019. En ajoutant tout ce que nous sommes avec une perte de 54% de bout en bout. »

Les chiffres sont complétés par une pratique qui décrit Pallone. «Jusqu’en 2015, il y avait environ 400 importateurs, mais maintenant il y en aura environ 1 500», assure Infobae “Quiconque a entré des marchandises de notre secteur, nous avons même vérifié que il y avait des importateurs d’un autre type de marchandises et ils remplissaient les conteneurs avec des portefeuilles, qu’ils vendaient ensuite à un prix ignoble car ils ne faisaient pas partie de votre entreprise. “

Une situation qui, selon ce que rapportent les autres entrepreneurs du secteur, pourrait provenir de l’endroit le moins attendu. “Parfois, un employé de carrière qui a été licencié a utilisé sa compensation pour importer un conteneur de portefeuilles chinois. Simplement avec le CUIT, les contacts nécessaires et la connexion Internet sont devenus concurrents. »

Concernant la situation générale, Pallone indique qu’il travaille avec «Plus que la capacité installée inactive»Et raconte l’une des facettes de la réalité sectorielle de sa propre expérience. «Nous sommes une petite entreprise qui persiste malgré les années et les hauts et les bas de l’économie argentine. Les processus de contraction du marché intérieur nous ont empêchés de croître. Pour les années 80 jusqu’en 1995, nous avions plus de personnel, mais maintenant, entre interne et externe, nous avons 12 employés», Décrit-il.

Avec les marques Denisse et L’honnêteté, Pallone a «attentes élevées pour des mesures qui indiquent une croissance de la demande“, Mais reconnaît que”la vente est encore très mauvaise ».

“Nous avons un très grand concurrent mondial, la Chine. La différence cette variable dépend de la question du taux de change et aujourd’hui il y a une différence de 30% à 40%», Dit-il.

Pour Platica, la situation est différente et garantit que «avec ce dollar, nous pouvons aujourd’hui rivaliser avec n’importe qui », au point que leurs prix «Ils sont 25% à 30% moins chers que ceux importés»En ce qui concerne sa gamme de« portefeuilles, sacs à dos et sacs banane pour le segment féminin de 15 à 35 ans ».

Avec 61 ans, Platica dirige son entreprise depuis 42 ans, “juste après avoir quitté le colimba”. Et comme tant d’autres dans le secteur, il a su traverser des temps meilleurs. “Avant notre arrivée à Caballito, nous avions 20 employés.” Aujourd’hui, ils ne sont lui, sa dame et “un changarín qui fait les coupes si nécessaire“, En partie à cause des” coûts et accords de travail “et parce qu’à ce stade de sa vie” tant que je peux me préparer, je n’en veux pas plus “

Malgré le rétrécissement qu’il rapporte, il est relativement optimiste. “Si on met la baguette basse, on n’est pas si mal», Admet Infobae. Nous avons eu un mois de décembre et janvier meilleur que les précédents, au moins on enlève le quotidien. Au moins, nous ne regardons pas ma dame pour nous demander “que faisons-nous?”, Comme il n’y a pas si longtemps. “

Platica est d’accord avec Pallone et Occhine en décrivant la Chine comme «un très grand monstre» et, bien que dans son cas particulier, il souligne que le prix n’est pas un inconvénient, il reconnaît que «Les importés ont plus d’arguments à vendre, ils utilisent des matériaux qui n’arrivent pas ici, si je mets deux fermetures dans un portefeuille, ils en mettent quatre», entre autres éléments qui font la différence, comme l’incorporation de chargeurs de téléphones portables et de ports USB ou certains pas aussi sophistiqués que des roues, un instrument absent des sacs à dos de la production nationale. «Avec un chariot qui a été abandonné, ils viennent d’Asie Bangladesh, Chine, Myanmar, Vietnam», rapporte Occhione.

Pallone recoonce “le saut technologique que la Chine a fait“Qui a actuellement” des produits plus élaborés et colorés “, mais prévient également que “Ici, nous avons la capacité, le savoir-faire et la technologie pour les réaliser.”

Alors que “l’ouverture incontrôlée” et le manque “d’une administration adéquate du commerce extérieur” sont remis en question, au CIMA, ils assurent qu’ils ne sont pas contre l’importation. «Le commerce multimarque compte 70% de composants importés dans son stock. Nous ne sommes pas contre, les clients en ont besoin et ce quota d’importation est nécessaire pour favoriser la vente de la production locale», Déclare Occhione.

En outre, la combinaison de la production locale et de l’importation est déjà courante dans plusieurs entreprises d’un secteur dans lequel les PME dominent le paysage. “Toutes sont des PME, Prüne est la plus grande avec 200 employés“, Précise la secrétaire de la CIMA, un acronyme dans lequel le” A “de” j’aime “gagne chaque jour davantage de terrain sur le cuir traditionnel. Au point que 83% des unités importées en 2019 correspondaient à des produits en matières textiles et plastiques.

Les sacs à dos eux-mêmes que le secteur considère comme la possibilité de flotter sont pour la plupart «simili PU» (polyuréthane) et représentent à la fois le principal produit de la production locale et de l’importation.

Cette réalité est un motif d’analyse dans la chaîne de valeur du cuir, dans laquelle cinq chambres d’affaires ont convenu d’exiger l’adoption de «un règlement qui interdit l’utilisation du mot cuir dans les articles en matières synthétiques ». Occhione prévient que «Le concept d’éco-cuir est mal utilisé alors qu’il s’agit en fait de tissus en plastique. Le cuir est de nature animale et il n’est pas nécessaire de préciser qu’il est moins polluant que le plastique ».

Il souligne également l’importance des politiques publiques pour stimuler le décollage du secteur, en prenant la Chine comme exemple. “Aucune industrie ne se développe du jour au lendemain, la Chine a traversé une étape très longue dans laquelle ses produits étaient synonymes de mauvaise qualité. L’Argentine a vu ce processus vertueux interrompu par les politiques d’importation à Mansalva “, tenue.

C’est pourquoi Occhione met l’accent sur la revendication sectorielle «Administration intelligente du commerce extérieur» dans lequel le producteur local peut coexister avec l’importation.