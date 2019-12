Retour frustré de Kun Agüero à Manchester City après sa blessure: Guardiola l'a retiré après 13 minutes

Cela faisait un mois depuis sa dernière présentation en titre avec le Manchester City, qui avait été avant lui Cheslea le 23 novembre. Un problème dans un tendon de la jambe gauche il a manqué plusieurs réunions, comme le classique avant la Unis. Mais il a récupéré et, après avoir entré le temps de réduction contre Leicester, a été titre contre Wolverhampton et était sur le terrain … 13 minutes!.

Ce n'était pas du tout un retour à la propriété heureux pour lui «Kun» Agüero parce que l'expulsion du gardien de but brésilien Ederson forcé de Pep Guardiola de démissionner d'un joueur de terrain afin que le Chilien puisse entrer Claudio Bravo. L'entraîneur catalan n'a pas réfléchi à deux fois et a décidé de se passer de l'attaquant argentin de 31 ans.

Ederson il a vu le carton rouge direct dans le 10 minutes Match. Le gardien de but de la ville est sorti de la zone pour couper l'avance de l'équipe rivale et a violemment frappé Diogo Jota, qui est allé de pair avec le but. L'arbitre Martin Atkinson il l'a expulsé sans hésitation et sa décision a ensuite été approuvée par le VAR. Immédiatement, Guardiola a dû réarmer son équipe et a quitté le terrain pour Aguero.

La décision de Guardiola remplacer Aguero Il arrive après que le DT ait déclaré que si l'attaquant argentin décidait de quitter le club à la fin de son contrat en 2021, il serait très difficile de le remplacer. «Sergio est irremplaçable. Le remplacer sera l'un de mes défis les plus difficiles. Nous avons un autre attaquant incroyable comme Gabriel Jesus et peut-être un autre viendra quand Sergio partira, mais il est irremplaçable. »a commenté Pep, qui apprécie qui il est meilleur buteur du club avec 244 buts toutes compétitions confondues.

"Je ne lui ai pas parlé et je ne connais pas ses intentions (…) Parfois, il faut prendre une décision, mais dans la plupart des cas les joueurs décident ", a ajouté l'ancien stratège de Barça et le Bayern.

L'expulsion de Ederson et la sortie de Kun Agüero ça coûte très cher Manchester City qui avait réussi à obtenir deux buts d'avance (tous deux marqués par Sterling) en dépit de jouer avec un homme de moins, mais dans la seconde moitié ressenti le déclin physique et a fini par perdre le match de Date 19 de la Premier League 3-2 à la maison de Les loups.