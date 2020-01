Retourner l’étincelle au Barça: la tâche de Setién lors de ses débuts en DT contre Grenade

BARCELONE, 16 janvier (.) – Après avoir remplacé Ernesto Valverde interrogé par Quique Setién, la direction de Barcelone espère que l’actuel leader de la ligue espagnole offrira aux fans un football offensif lorsqu’il recevra Grenade dimanche lors de son premier match sous la commandes du nouveau technicien.

Célèbre pour un football haut en couleur des divisions inférieures à la première équipe, Barcelone cherche à reprendre ce chemin après le limogeage de Valverde, qui malgré ses deux titres de champion et que l’équipe au sommet du classement n’était pas content Aux fans.

Pour beaucoup, les titres de Valverde n’ont pas compensé la faible intensité affichée par les derniers matchs de l’équipe, qui dépendait auparavant des excellentes performances du gardien Marc-André ter Stegen et de sa star Lionel Messi.

Setién, 61 ans, est célèbre pour son engagement dans le type de football que le Barça a montré dans ses meilleures années – sous la tutelle de Johan Cruyff et Pep Guardiola – lorsque l’équipe a monopolisé la possession du ballon et a vaincu les défenses rivales avec passes profondes et grands changements de rythme.

Le technicien Betis devrait rendre la joie à l’équipe et réussir à le garder devant le Real Madrid dans une lutte serrée pour le titre. Les rivaux traditionnels sont à égalité avec 40 points au milieu de la saison, mais le Barça mène par la différence de buts.

Mais au-delà de tout espoir, le cursus de Setién est loin d’être brillant: il a dirigé moins de quatre ans en première division et n’a jamais remporté de trophée. Il a été licencié du Betis, son dernier club, après que l’équipe ait terminé dixième de la ligue.

La première tâche du nouvel entraîneur sera de concevoir une ligne d’attaque sans l’attaquant uruguayen Luis Suárez, qui ne sera pas disponible au cours des quatre prochains mois après une opération au genou.

Dimanche, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, qui est suspendu, pourrait également ouvrir la voie à Riqui Puig, un joueur de 20 ans qui s’entraîne avec la première équipe depuis l’arrivée de Setién.

Le Real Madrid a la possibilité de se positionner comme leader, au moins temporairement, lorsqu’il recevra Séville, samedi, quatrième du tableau, lors de son premier match après sa victoire lors des tirs au but face à l’Atlético de Madrid pour conquérir la Super Coupe d’Espagne .

L’équipe blanche ne sera pas en mesure de compter l’Uruguayen Federico Valverde par sanction ou l’attaquant blessé Eden Hazard et Karim Benzema, tandis que le capitaine Sergio Ramos doute d’une douleur à la cheville.

L’Atlético, à cinq points du Barça et de Madrid, se rendra à Eibar samedi.

(Rapport de Richard Martin. Édité par Rodrigo Charme)