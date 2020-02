Retrait de privilège: tous les détails d’une session chaude avec une fin incertaine

Cristina Álvarez Rodríguez J’ai fait des allers-retours entre les bancs. J’ai appelé au téléphone sans m’arrêter. Max Kirchner, le chef du bloc du Front de Tous, riait parfois. Liliana Schwindt, qui attendait de son côté pour reprendre la banque au lieu de Felipe Solá, il a pris sa tête.

A 12h35, il y avait 100 députés présents entre le bloc officiel et les deux députés de gauche. Quatre minutes plus tard, les législateurs de la banque de José Luis Ramón, allié permanent de Massa. Après un moment, ce fut au tour des quatre députés de Cordoue du bloc présidé par Eduardo “Bali” Bucca. Cecilia Moreau Il a demandé une demi-heure de plus.

Le radical Ricardo Buryaile, Together for Change, est alors apparu sur les lieux. Il regarda le tableau et hésité à s’asseoir ou non sur son banc pour demander la parole. Je ne voulais pas collaborer avec lui quorum. Et a demandé le mot: a demandé qu’ils soient quinze le procès-verbal et non trente comme son prédécesseur l’avait demandé. Massa a accepté la proposition et a profité d’une intuition: “Si vous voulez, vous pouvez rester au travail”, a-t-il dit en plaisantant. Il y a eu des applaudissements du Front de tous. Buryaile éclata de rire.

Les visages inquiets du parti au pouvoir, dissimulés avec blagues à l’occasion, ils se sont juste détendus 12,59, une minute avant l’extension demandée, lorsque Mabel Luisa Caparros, de l’officialisme de la Terre de Feu, se précipita dans l’enceinte: quelques minutes avant j’avais prévenu que j’étais “un bloc“Du Parlement. C’est la première fois que le gouvernement est ainsi ajusté en nombre depuis la nouvelle composition de la chambre basse.

«¡¡La truite! ¡¡La truite! “, lui ont-ils crié depuis l’interbloc de l’opposition à Scioli, qui ne savait pas où chercher. Negri a remis en question la légalité de la présence de l’ambassadeur, dont le placard a été approuvé par le Sénat, s’est rendu au Brésil pour rencontrer Jair Bolsonaro et a déjà commencé à travailler comme ambassadeur, Bien que le pays voisin n’ait pas encore approuvé ses pouvoirs, la dernière étape avant qu’il ne soit officiellement l’ambassadeur. «Qui a payé le voyage, les députés ou le pouvoir exécutif? “Ils ont obtenu le quorum avec 128 députés et un ambassadeur”, a interrogé Cristian Ritondo un peu plus tard. avant ce milieu après avoir changé quitté l’enceinte et menacer de traduire la session en justice pour “invalide”.

Scioli lui-même essayé de se défendre quelques minutes avant, avant les cris insistants du banc d’opposition: il a dit que sa nouvelle position n’avait pas été officialisé dans le Bulletin officiel et ce ne serait que la semaine prochaine.

L’Interblock Together for Change avait déjà décidé à cette époque mettre fin à la discussion. Une vingtaine de législateurs se pressaient autour du banc de Negri Marcelo Casaretto, du Front de Todos, tentait de lancer le débat.

Ritondo et Maximiliano Ferraro battent leurs bancs avec leurs paumes pour éviter d’écouter ce que le député du parti au pouvoir a dit. Juan Manuel López, de la Civic Coalition, a continué à crier «truite!». Max Kirchner a fait signe à ses législateurs de ne pas répondre.

Massa, qui hier n’avait pas eu ce scénario de chaos, a tenté de suivre la séance. Negri a demandé le mot: Il a de nouveau accusé le parti au pouvoir pour «l’anomalie» de la session, a passé en revue les récents efforts de Scioli en tant qu’ambassadeur au Brésil et a annoncé que le changement irait à la justice.. Le président des députés a de nouveau défendu la présence de l’ancien gouverneur de Buenos Aires. Pendant ce temps, Casaretto a poursuivi son discours.

Ensemble pour le changement, il a commencé à quitter l’enceinte. Eduardo Valdés, qui était ambassadeur au Vatican, a approché Negri et un groupe de députés de l’opposition pour lui demander se calmer. Il n’y a eu aucun cas: Après quelques secondes de conversation, l’ancien ambassadeur est revenu sur son banc, le doigt levé et les accusations croisées.

Le Front de Tous a suivi le débat, qu’après 14 était prévu beaucoup plus court que prévu, avec une chambre à moitié vide. Et avec l’Interblock de Together for Change réunis dans une pièce adjacente pour définir les étapes à suivre.