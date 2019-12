Retraite, retenue à la source et imposition au dollar: quels changements ont été apportés à l'urgence économique

À la suggestion de José Luis Ramón (Son bloc a été décisif pour que le quorum soit atteint), une exception a été établie pour les déplacements frontaliers qui sont facturés en pesos et n'impliquent pas l'accès au marché des changes. Comme on l'a fait valoir, à cette exception près, nous avons cherché à éviter que les familles qui vivent et travaillent dans la même région n'imposent de surtaxe sur leurs transferts habituels qui commencent dans un pays et se terminent dans un autre, et n'exigent pas de paiements en dollars ou par carte de crédit crédit À titre d'exemple, Ramón a expliqué: "Souvent, vous payez un billet juste pour traverser un pont."