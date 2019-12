Retraites: Alberto Fernández a promis qu'il y aurait une augmentation en mars et vendredi, ils paieront la prime de cinq mille pesos

Le président a été chargé de clarifier la controverse entourant la situation des retraités suite à la suspension de la formule de mobilité pour six mois. «La seule chose qui a changé dans le calcul de la mise à jour du salaire des retraités. Cela ne signifie pas que les augmentations sont suspendues », A-t-il déclaré dimanche lors d'une interview télévisée. En ce sens, il a déclaré: «Je viens d'augmenter les pensions, près de 9% pour tout le monde. Au minimum, nous avons donné 5 000 pesos supplémentaires en décembre et 5 000 pesos en janvier. Les retraites ont augmenté pour tous », a-t-il dit, excluant qu'il s'agit d'un ajustement pour le secteur et annonçant que "En mars, il y a une nouvelle augmentation pour tous."