Revalidations et urgences à Villamarín | Réseaux sociaux sportifs

Le Betis et Barcelone se rencontrent dimanche à Benito Villamarín dans un duel avec des colorations de revalidation et d’urgence pour les objectifs des deux techniciens. Joan Francec Ferrer “ Rubi ” du côté du Bético pour se rapprocher de l’Europe, et Quique Setién, qui revient dans sa maison, dans le culé pour se remettre de l’échec de l’ébéniste et conserver la Ligue.

Le jeu, avant de commencer, porte le nom de Setién à son retour à Héliopolis, où il s’est entraîné les deux dernières saisons et a laissé son sillage et une division d’opinion marquée chez les fans bétiques, avec autant de supporters que de détracteurs.