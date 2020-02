Revers démocratique: les résultats du caucus en Iowa sont retardés

DES MOINES, Iowa, États-Unis (AP) – Le Parti démocrate de l’Iowa a déclaré lundi soir que les résultats des premiers caucus du pays avaient subi un long retard en raison des “contrôles de qualité” et des nouvelles normes de communication des données, une complication embarrassante qui a jeté plus de doutes sur une saison de primaires présidentielles déjà incertaine.

Le parti a déclaré que le problème n’était pas causé par un “piratage ou une intrusion”.

La déclaration a été rendue publique après que les électeurs de l’Iowa aient rempli des assemblées à travers l’État, avec au moins quatre candidats majeurs luttant pour remporter le premier duel de la campagne 2020 et finalement l’opportunité d’affronter Donald Trump cette automne.

Bien avant l’annonce des résultats, les candidats ont poursuivi leur campagne.

“Il semble que ça va être une longue nuit, mais nous allons bien”, a déclaré l’ancien vice-président Joe Biden, suggérant que les résultats seraient “serrés”. “Nous sommes sur le long terme.”

Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a déclaré qu’il avait “le sentiment que nous allons très bien faire ici, dans l’Iowa”.

“Aujourd’hui commence le début de la fin pour Donald Trump”, a-t-il prédit.

Les démocrates s’attendaient à ce que les caucus de l’Iowa apportent une certaine clarté après des mois de lutte confuse pour la nomination. Mais des problèmes technologiques apparents ont retardé les résultats, tandis que la division de l’État partie a suggéré que le nombre de participants aux assemblées était en bonne voie pour correspondre aux données de 2016.

Les responsables démocrates ont contacté les campagnes alors que les inquiétudes concernant le retard augmentaient.

La formation “a constaté des incohérences dans le rapport de trois groupes de résultats”, a déclaré la porte-parole Mandy McClure.

“En plus des systèmes technologiques utilisés pour tabuler les résultats, nous utilisons également des photos des résultats et des dossiers papier pour valider que tous les résultats correspondent et nous assurer que nous avons confiance et l’exactitude dans les chiffres que nous rapportons”, a déclaré la porte-parole. “Il s’agit simplement d’un problème de signalement, l’application n’a pas planté et n’est pas un piratage ou une intrusion. Les données sous-jacentes et le dossier papier sont solides et nous prendrons simplement plus de temps pour rendre compte des résultats.”

Pendant ce temps, les électeurs de l’Iowa ont équilibré leur préférence claire pour un changement fondamental avec un désir écrasant de vaincre Trump en examinant près d’une douzaine de candidats lors du premier test pour déterminer qui et ce qui représente le parti dans l’ère turbulente de la Président, Donald Trump.

Ce n’est que la première date d’une saison de première saison qui couvrira les 50 États et plusieurs territoires américains, avant la convention du parti national à la mi-juillet.

Comme prévu, Trump a remporté l’assemblée électorale républicaine, une victoire essentiellement symbolique puisqu’il n’a fait face à aucune opposition significative.