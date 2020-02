Révolution industrielle: pollution découverte dans le glacier de l’Himalaya

Vers la fin du XVIIIe siècle, la révolution industrielle a commencé à transformer la Grande-Bretagne. Les machines ont remplacé les outils à main, les usines ont germé dans les villes et les villages, et une forte augmentation de la combustion du charbon a pollué le ciel. La révolution industrielle et la pollution qui a suivi dans son sillage se sont rapidement propagées au reste de l’Europe. Mais une partie de la fumée et des cendres n’y sont pas restées. Il a également dérivé dans la haute atmosphère, et a été emporté par les vents hivernaux jusqu’à l’Himalaya glacial.

«Ces cendres ont été transportées sur des milliers de kilomètres et ont finalement été déposées avec les flocons de neige.»

Paolo Gabrielli, spécialiste de l’environnement de l’Ohio State University. Son équipe a trouvé des signatures de pollution atmosphérique depuis le début de la révolution industrielle au Tibet. Plus précisément, dans des carottes de glace prélevées sur un glacier à près de 24 000 pieds au-dessus du niveau de la mer sur le mont Shishapangma. Ces carottes de glace sont comme des capsules temporelles qui contiennent un enregistrement des contaminants qui ont été mélangés aux chutes de neige de chaque année.

«Et nous sommes en mesure de compter les couches annuelles de la surface jusqu’à une profondeur, dans ce cas, de plus de 500 ans, couvrant une période comprise entre 1 500 après JC et 1992. Au début de notre record, nous n’avons pas t observer tout type de contribution anthropique dans nos glaces. Et cela a duré jusque vers l’an 1780. A cette époque, nous commençons à observer un enrichissement de certains métaux traces. »

Ces métaux comprenaient le zinc, le chrome, le nickel et le cadmium.

La révolution industrielle a également coïncidé avec une population mondiale en croissance rapide. La demande accrue de nourriture a entraîné l’expansion des terres cultivées. Gabrielli pense que la pratique de brûler des forêts pour défricher des terres pour l’agriculture peut également avoir contribué aux traces de métaux trouvés dans les carottes de glace.

L’étude est dans les Actes de l’Académie nationale des sciences. [Paolo Gabrielli, et al., Early atmospheric contamination on the top of the Himalayas since the onset of the European Industrial Revolution]

Cette découverte n’est pas la première fois que des carottes de glace révèlent des signes de pollution humaine du passé. Une étude précédente a montré qu’un glacier dans les Andes d’Amérique du Sud portait des traces d’éléments toxiques comme le plomb et l’arsenic déposés lors des opérations coloniales d’extraction d’argent au XVIe siècle, plus de 200 ans avant la révolution industrielle.

«Nous avons contaminé même les régions les plus reculées du monde. Et donc à l’heure actuelle, il n’y a probablement aucun glacier sur terre qui ne montre aucune trace de notre présence. »

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)