RG3 ne cherche qu'à gagner, dans le premier match de départ depuis 2016

OWINGS MILLS, Maryland, États-Unis. (AP) – La dernière fois que Robert Griffin III a commencé dans un match de la NFL, il protégeait une épaule fracturée tout en lançant pour un Cleveland Browns désastreux lors d'une terrible saison 2016, qui s'est terminée par un dossier de 1-15.

Dimanche, Griffin jouera le rôle qu'il souhaitait depuis cette année malheureuse. RG3 débutera avec les Ravens de Baltimore, qui ont déjà obtenu la première place de la Conférence nationale des séries éliminatoires et qui espèrent terminer la saison régulière avec une série de 12 victoires et une fiche de 14-2.

Griffin commencera contre les Steelers de Pittsburgh parce que l'équipe a décidé de reposer le joueur le plus utile potentiel de la Ligue Lamar Jackson dans un duel de peu d'importance pour les Ravens. Bien que Griffin soit le remplaçant de Baltimore depuis le début de la saison 2018, il pense qu'il a encore suffisamment de talent, d'énergie et de leadership pour commencer dans la NFL.

C'est le moment idéal pour le prouver. Mais ce n'est pas ce qui motive RG3 à son retour aux réflecteurs.

"Je ne ferai pas tourner le jeu autour de moi, je sais que tout le monde veut que ce soit comme ça", a déclaré Griffin mardi. «Je ne pense pas que le match soit une étape. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de sortir et d'essayer de gagner. »

Maintenant, à 29 ans, il apprécie avoir un emploi dans la NFL après tout ce qu'il a vécu. Il a connu le succès au cours de ses deux premières années à Washington, puis a souffert de 2014 pleins de blessures. Une commotion cérébrale lors du deuxième match de pré-saison en 2015 l'a laissé comme troisième option de l'équipe et il n'a eu aucune minute cette année-là.

Il a été libéré en mars 2016 et signé deux semaines plus tard avec les Browns.

Griffin a commencé sa seule saison avec Cleveland en tant que starter, mais il s'est blessé à l'épaule la première semaine et a langui sur la liste des handicapés jusqu'en décembre. Il a mené les Browns à leur seule victoire contre San Diego à Noël.

Il a été libéré en mars 2017 et n'a pas joué toute cette année. Il est retourné dans la NFL en 2018, lorsque les Ravens l'ont signé comme remplaçant de Joe Flacco et mentor de Jackson, qui était à l'époque une recrue de 21 ans.

Rétrospectivement, Griffin sait qu'il a pris la bonne décision.

"De toute évidence, tout quart-arrière dans ma position voudra revenir et commencer immédiatement", a-t-il déclaré. «Je pense que dans ce sens, ce n'était pas idéal, mais c'était la main qu'ils m'ont donnée et je le savais quand je suis arrivée ici. Je pense que c'était la situation idéale parce que je suis venu dans une organisation qui a une identité, prend soin de ses joueurs et lui permet d'être soi-même.

Cette semaine, le travail de Griffin est de couronner une saison régulière magique de Baltimore. Il est plus sensé et sage que sa version en 2016, quand il a lancé trois interceptions et deux touchés pour Cleveland.