Rhumatologues: les personnes obèses sont quatre fois plus susceptibles de souffrir d’arthrose du genou | Couverture

Les personnes obèses sont quatre ou cinq fois plus susceptibles de souffrir d’arthrose des genoux, comme cela a été révélé lors du premier symposium sur l’ostéoporose et l’arthrose, qui a lieu aujourd’hui et demain à La Corogne, organisé par la Société espagnole de rhumatologie ( BE)

Le Dr Montserrat Romera, responsable de la communication au SER, a souligné lors de la conférence de presse pour présenter ce Symposium que l’un des principaux défis auxquels la société est confrontée est l’obésité, et a indiqué que “les personnes obèses ont quatre ou cinq fois plus susceptibles de souffrir d’arthrose des genoux en raison d’un excès de poids. “