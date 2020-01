La quatrième vice-présidente et ministre de la transition écologique, Teresa Ribera, a déclaré que sa vice-présidence “appartient à tout le monde, a tout le monde et est ouverte à tous”, à un moment où le “modèle énergétique doit être radicalement transformé”, comme Cela utilise le territoire.

Ribera, qui a pris possession lundi de son portefeuille, auquel il ajoute désormais, en plus, le défi démographique, a affirmé que “nous pouvons faire plus et nous devons faire plus” dans ces domaines.