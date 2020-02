Ribera: Il est temps de lutter contre la dépopulation, nous jouons beaucoup | La société

La vice-présidente du gouvernement et ministre de la transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, a exhorté à lutter d’urgence contre le dépeuplement parce que la société joue “beaucoup”: pour assurer l’égalité des chances et des droits des personnes indépendamment de Où ils vivent.

Cela a été déclaré devant la Commission de la transition écologique et du défi démographique du Congrès des députés, où il est apparu pour la première fois depuis sa nomination et a exposé les mesures qu’il souhaite promouvoir pour maîtriser la crise climatique avec une transition énergétique juste et les lignes de base que votre service lancera pour lutter contre le dépeuplement.