Ricardo Darín a dévoilé le mystère de la «troisième main mystérieuse» de la photo avec Susana Giménez: un fantôme ou une erreur?

C’était les années 80 et Susana Giménez et Ricardo Darin C’était l’un des couples et des organisateurs les plus célèbres de l’émission. Ensemble, ils ont joué dans les comédies musicales à succès Sugar et The Woman of the Year, ainsi que Arturo Puig. Et ils ont vécu l’un des romans les plus suivis du moment. Au milieu de la grande répercussion, une étrange photo des artistes enlacés a circulé où – mystérieusement – une troisième main apparaît sans propriétaire. Les protagonistes n’ont donné aucune explication. Jusqu’à présent, l’acteur a parlé du sujet.

L’image pourrait bien être analysée à partir d’un lieu mystique. Un fantôme place-t-il sa main, sans que les artistes remarquent sa présence? Un esprit d’un autre monde? Une âme perdue qui voulait être visible? Des dizaines de théories ont été récoltées. Sur la photo, Susana derrière Ricardo, qui était assise en regardant la caméra. Le chauffeur embrasse son petit ami, qui attrape une main énigmatique, mais n’appartient pas à la diva.

L’endroit où elle a été prise a été analysé. Et il a été pris en compte qu’à cette époque – des appareils photo avec rouleau et développement professionnel – il n’y avait pas de magie de Photoshop pour retoucher les photos numérisées. Mais les réponses ne sont jamais venues des protagonistes. Susana et Ricardo sont restés silencieux pendant 30 ans, et l’image est devenue un secret entre eux. Et le silence généré plus inconnu. Sauront-ils qui c’est? Sera-ce un mauvais esprit avec une odeur de vengeance? Un parent éloigné qui est revenu de l’au-delà?

Sans réseaux ni Internet, les légendes couraient de bouche en bouche et la photo mystique restait au centre des controverses, évoluant vers les générations à venir. Mais le problème est entré en vigueur ces jours-ci, lorsqu’un utilisateur a consulté Darin à propos de l’image de son compte Twitter. Et pour la première fois L’acteur a donné une réponse sur la main mystérieuse.

“Désolé pour l’audace mais je suis de ceux qui vont à la source directe”, écrit-il en lançant Darin. “Pouvez-vous m’expliquer dont la 3ème main est sur la photo? Je ne veux pas mourir sans le savoir. Merci! “, a condamné la femme. Et l’acteur, franchement, a donné une réponse concise et concise:Je pense à Arturo Puig. C’était un essai sur Sugar, donc je suppose que c’est le sien. Câlin. “

Les trois artistes ont presque vécu ensemble pendant l’exécution des pièces et il était très probable que cette version soit correcte. En fait, il y a quelques années, un autre utilisateur avait téléchargé une photo similaire sur les réseaux, avec Susana et Puig, où le conducteur était vêtu des mêmes vêtements que sur la photo mystère. Selon cette théorie, la photo a été retouchée et Puig a été pris de l’image, oubliant d’effacer sa main.

La présence d’Arturo Puig avait été l’une des options possibles qui avaient été gérées au fil du temps. Mais trois points inexpliqués annuleraient cette possibilité. En premier lieu, À une époque où la technologie n’était pas un problème quotidien, il est étrange de penser que la présence d’Arturo avait été supprimée de la photo sans la retoucher numériquement. Deuxièmement, en visualisant l’endroit où il se trouve, il est plus difficile de penser que ce pourrait être Puig qui a soutenu cette main sur l’épaule de Ricardo et sur le bras de Susana, car c’est un endroit gênant pour placer la main d’une personne qui Il se tient derrière. Et dans le troisième cas, c’est une main qui semble être plus d’une femme que d’un homme, et il serait surprenant que l’acteur prenne la main d’un partenaire de cette façon, au lieu de tenir celle de son partenaire.

Le fait est que Ricardo Darin Il a évoqué le sujet pour la première fois après 30 ans de mystère, mais l’acteur a grimpé plus dans la rumeur que dans la certitude. Probablement, même l’artiste ne sait pas exactement qui était cette main. Ou peut-être, s’il le savait, qu’il voudrait garder le secret sous clé entre lui et son ancienne partenaire et grande amie, Susana Giménez.