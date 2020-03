Ricardo Montaner et sa famille en deuil pour le coronavirus

Le chanteur vénézuélien partage une vidéo émotionnelle sur son compte Instagram officiel Ricardo Montaner pleure la perte de “Carlitos” Rodríguez, son cousin d’Espagne Amis et admirateurs l’accompagnent dans sa douleur

Ricardo Montaner et sa famille pleurent le coronavirus: son cousin Carlos Rodríguez, d’Espagne, est décédé. Le chanteur vénézuélien a partagé une vidéo émotionnelle sur son compte Instagram officiel dans laquelle sa fille, Evaluna Montaner, est vue en train de donner un câlin tendre à “Carlitos”.

De plus, Ricardo Montaner lui présente son gendre, Camilo, à qui il dit «le pire n’est rien». Le musicien lui dit que c’est un plaisir et qu’il est ravi de le rencontrer. Ensuite, Evaluna Montaner avoue à “Carlitos” qu’il est très beau et qu’il aime vraiment sa chemise.

Au loin, la voix de Ricardo Montaner se fait entendre: “Hé, Maria, Carlitos a l’air bien”, car il reçoit plus de câlins et on annonce qu’ils lui ont donné un gâteau pour son anniversaire.

Dans une autre vidéo, Ricardo Montaner est vu en train de donner un câlin et un baiser effusifs à son cousin, qui ne correspond pas à l’émotion par autant d’échantillons d’affection. De plus, il dit: “Regardez, ce que je vous ai apporté.”

Dans la publication, qui dépasse déjà 140 mille likes, la chanteuse vénézuélienne écrit: «Aujourd’hui #Carlitos Rodríguez, notre cousin de # Espagne, nous a quittés, ce virus (coronavirus) l’a emporté, les plus fragiles sont ceux qui portent le pire partie … vous devez prendre bien soin d’eux …

“Carlitos aimait l’opéra, ma musique, je ne sais pas combien, mais je garde la consolation que #LaGloriaDeDios sonnait doucement lors de la préparation de son départ …”, poursuit l’auteur de chansons comme “Tu vas me manquer” et “The top of the le ciel ».

Enfin, Ricardo Montaner avoue qu’il garde l’image de son cousin “Carlitos” et le souvenir de sa dernière visite à Madrid l’année dernière, “surtout pour le voir et le partager avec lui”.

“Aujourd’hui, un rouleau compresseur est tombé sur nous, c’est peut-être mieux maintenant, mais la vérité est qu’il y a des mystères de Dieu que dans notre petitesse nous ne pourrons jamais comprendre … la paix”.

Immédiatement, des amis et des admirateurs du chanteur vénézuélien se sont manifestés après avoir vu cette publication, comme le chanteur espagnol Alejandro Sanz, qui lui a dédié les mots suivants: «Oh, mon cher Ricardo, combien je suis désolé, je t’envoie mon câlin de ce Madrid blessé qui t’aime tellement ». Il convient de noter que l’Espagne est à ce jour l’un des pays les plus touchés par le coronavirus.

De plus, le chanteur Juan Pedro Martín, plus connu sous le nom de “Pucho”, a écrit: “Je suis vraiment désolé”, ainsi qu’une émoticône à deux mains en prière.

Les disciples de Ricardo Montaner l’ont accompagné dans sa douleur: “Il a couru dans les bras du Seigneur, où il n’y a plus de douleur et il n’y a que la paix”, “Paix et beaucoup d’amour pour vous”, “J’en suis vraiment désolé, Dieu vous garde dans la gloire et lui donner la paix éternelle !!! Énorme étreinte »,« Que Dieu vous reçoive dans son royaume ».

Un admirateur a fait une confession: «Sa chanson #LaGloriaDeDios a complètement marqué ma vie !!! Cette chanson que ma mère m’a demandé de mettre avant de reprendre son dernier souffle en prenant ma main.

