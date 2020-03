Ricardo Montaner fait une demande inhabituelle à son gendre

Le chanteur vénézuélien met en ligne une série de photos avec son gendre, Camilo, sur son compte Instagram “Je vous remercie du sacrifice d’offrir de couper votre moustache en signe de respect envers moi”, dit-il. À sa fille, Evaluna Montaner, il n’a pas trouvé que c’était bon. venir avec cette demande

Quelle surprise a été celle que les fans du chanteur vénézuélien Ricardo Montaner ont prise, car il a téléchargé une série de photos avec son gendre, Camilo, sur son compte Instagram officiel, à l’occasion de l’anniversaire du mari de sa fille, Evaluna Montaner.

Mais ce qui a retenu le plus l’attention, c’est le message que Ricardo Montaner a dédié à Camilo, le mari d’Eva Luna et qui dit: «Aujourd’hui, c’est ton premier anniversaire en tant que mon gendre… Je te remercie pour le sacrifice d’offrir de couper ta moustache en signe de respect Vers moi”.

L’auteur du thème “Il va me manquer” continue: “Mais je pense que je dois avoir la délicatesse de le consulter avec toutes les personnes qui regardent cette séquence de photos. Demain, je lirai leurs opinions et nous prendrons la décision ensemble. »

Ricardo Montaner a terminé en disant: “Joyeux anniversaire mijo … @camilomusica”.

Jusqu’à présent, cette publication est proche d’atteindre 400 000 likes, en plus de susciter des réactions de toutes sortes, dont Evaluna Montaner, qui n’a pas trouvé cette demande une bonne idée.

“EEEMMM NOO”, a écrit Evaluna, recevant des réponses de ses fans: “Ça pourrait baisser un peu, ça irait mieux”, “Non, ne le coupe pas”, “Je ne pense pas, ça fait partie de sa personnalité d’être lui lui-même … son essence … le naturel et le réel “,” Le dur a déjà parlé “,” Je soutiens la notion de femme !!! Je pense aussi que c’est l’un de ses nombreux charmes du petit grand chanteur ».

De leur côté, les enfants de Ricardo Montaner, Mau et Ricky, ont fait une proposition intéressante via leur compte Instagram officiel: «Siii, et qu’ils en font don pour collecter des fonds en faveur du coronavirus. Il est temps de prendre de telles décisions radicales pour le bien de l’humanité ».

En outre, il y avait des utilisateurs qui n’étaient pas sympathiques au look de Camilo, le mari d’Eva Luna: “Ça a l’air ridicule”, tandis qu’un autre internaute a proposé autre chose: “Laissez-le couper, enlevez également sa barbe.”

Les commentaires n’arrêtaient pas d’arriver pour Camilo: «Coupez !!! Pour être Montaner, il faut maintenir une image parfaite »,« Ça a l’air bien, Don Richard »,« Je pense qu’il a quelque chose comme… le syndrome de Samson »,« Honnêtement, c’est horrible. Avec une si belle femme, cette moustache ne va pas bien. »

De son côté, une admiratrice de la chanteuse vénézuélienne s’est exprimée de la manière suivante: “Ricardo sait ce qu’il fait parce que Dieu l’a beaucoup béni, et si Dieu lui a donné un mandat, il doit l’accomplir en toute confiance avec le beau-père.”

Quelqu’un a profité de l’occasion pour partager les informations suivantes avec Ricardo Montaner, bien que jusqu’à présent, il n’y ait eu aucune réponse:

“Ricardo, informations IMPORTANTES, Ticketmaster ne retourne PAS d’argent pour les concerts qui sont reportés !!! Celui à Orlando a un nouveau rendez-vous pour un JEUDI, et ceux d’entre nous qui ne peuvent pas y aller parce que nous vivons trois heures, se retrouvent sans argent !!! Je sais que ce n’est pas de ta faute, mais PROPARE LA VOIX. IL N’Y A AUCUN REMBOURSEMENT. ”

Pensez-vous que Camilo, époux d’Evaluna, fille de Ricardo Montaner, laisse la chanteuse plaire?

Filed Under: Coronavirus Ricardo Montaner