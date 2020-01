Ricardo Piñeiro: «Je vis faire des castings modèles dans la rue»

Au milieu de vos vacances à Punta del Este, la ville qui depuis plus de 30 ans a choisi de se reposer et qui vous rappelle la splendeur de son agence de mannequins. Ricardo Piñeiro reçoit Infobae. Accompagné de ses chiens María Jesús et Amelie, il se lance dans une conversation intéressante dans laquelle il passe en revue sa carrière, analyse le monde actuel des modèles, rappelle les grandes personnalités qu’il a rencontrées pour son travail et s’assure qu’après la fermeture de son agence , revient en mars avec une nouvelle proposition pour les femmes de tous âges.

-Quels projets cette année 2020 apporte-t-elle à Ricardo Piñeiro?

En mars, je commence avec une académie pour les femmes. Ce sera quelque chose de très exclusif car je vais le faire dans ma maison à Recoleta. Je vais donner tous les conseils aux femmes qui ne se sentent pas en sécurité, je leur dirai ce qui est bon pour elles, quelles couleurs elles préfèrent, nous parlerons de ce qui est publié sur Instagram et ce sera pour tous âges Je suis très excité parce que je pense que c’est nécessaire. Le week-end, je vois de très belles femmes marchant moche avec des tacos, parce qu’elles ne savent pas comment le faire et parce qu’elles ne les utilisent qu’un jour par semaine. Mais nous devons reconnaître que la femme argentine est magnifique.

– Pensez-vous que l’Argentine a évolué ou s’est impliquée dans la mode?

Je pense que nous nous impliquons beaucoup. Oui, absolument. Il n’y a plus de grands défilés ou événements. Je comprends que nous sommes en crise mais je fais partie de ceux qui pensent que si quelque chose est fait, il faut bien le faire, si je ne préfère rien faire. Il n’y a plus de mannequins en Argentine. Vous vous asseyez dans un défilé et les filles passent comme si elles allaient au supermarché. Un mannequin doit avoir du style, il ne passe pas par un joli visage: il passe par une femme qui casse le podium, qui marche dessus et le déplace. De plus, des modèles existent pour vendre des vêtements et pour cela il faut avoir une énorme sécurité. Pendant mon temps à l’agence, les concepteurs ont regardé le porte-parade pour voir combien chaque modèle avait vendu. Ainsi, le cachet du modèle a également augmenté. Mais maintenant tout cela s’estompe.

En Europe, les choses restent les mêmes, seulement nous changeons. Les grands spectacles – malgré la crise, car il y a aussi des crises là-bas – et les mannequins sont toujours là. Quand ils font un défilé, tout est impressionnant. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss et d’autres mannequins travaillent toujours dur.

Je n’ai rien contre les filles, qui prétendent être mannequins quand elles ne le sont pas. Mais, dire à une fille un mannequin qui n’a pas les conditions ou l’archétype, c’est disqualifier le travail de mannequin. Aujourd’hui, tout le monde est un modèle. Le mot improvisation l’effacerait du dictionnaire: les choses doivent être élaborées et pensées avec professionnalisme. Nous devons revendiquer ce qu’est le médium.

J’ai toujours été très directe lorsque les mères sont venues avec leurs filles dans les agences. Quand je n’ai vu aucune condition, je leur ai dit et les ai avertis que c’est un travail très compétitif et qu’il peut détruire votre estime de soi. Ces mères, plus tard, ont fini par me remercier.

– Y a-t-il maintenant des mannequins en Argentine?

Les mannequins ont été finis en Argentine. Pampita est une bombe. J’aime. C’est un cas particulier. María Vázquez est aussi une bombe. Les deux ne sont pas très hauts mais ils ont un ange que personne n’a. Pampita rit et vous achète. Il a ce don. Ce sont des filles choisies.

Tous sont passés par mon agence. Les plus grands sont non seulement restés dans leur carrière de mannequin, mais ils sont également devenus actrices, journalistes ou animateurs de télévision.

– Tu découvres des gens dans la rue?

Totalement! Je suis contre le fait que j’ai un œil très entraîné, donc je n’arrête pas de travailler. Est inévitable. Je n’en veux pas mais l’oeil me prend. J’ai découvert des modèles dans la rue et même au supermarché. Je vis faire des castings dans la rue. Je regarde leurs pieds, leur visage, leur hanche … et je me rends compte si ça peut marcher. Mais bien sûr, cela ne fonctionne que s’ils mettent leur part de passion. J’ai toujours conduit des femmes passionnées, la passion de la beauté est une bombe. L’humilité est très importante, car être belle et humble est un cadeau qu’il n’y a rien à lui donner.

Ma dernière grande découverte a été Paula Chaves, qui a quitté Super M. Elle était la gagnante. Le premier mannequin que j’ai découvert était Mariana Arias.

-Qui avez-vous découvert dans la rue?

Maria del Cerro avait accompagné un ami à Super M. L’appel était à l’hippodrome de Palerme et j’ai regardé une fille debout à côté d’une colonne, qui n’avait pas de numéro. Bien sûr, Maria était allée accompagner son amie. Je l’ai envoyée voir parce que j’aimais ça. Là, ils lui ont donné un numéro et aujourd’hui c’est María del cerro. L’ami n’est pas resté, elle l’a fait. Des histoires de ceux que j’ai beaucoup.

Quelque chose de similaire m’est arrivé avec Verónica Lozano. Je marchais le long d’Ayacucho et d’Alvear, et je l’ai arrêtée. Ce n’était pas très haut mais avait des jambes divines et beaucoup de charme. Il a beaucoup travaillé comme mannequin.

Quand je leur parle dans la rue, les filles ont peur mais elles m’appellent toujours. Eux ou la mère. J’ai toujours eu une image très sérieuse, donc leurs mamans me connaissent très bien. Il y a aussi le cas des femmes qui sont divines mais qui n’y croient pas et n’atteignent jamais rien car elles finissent par vous épuiser. Vous finissez par être son manager mais vous devenez également psychologue.

– Comment étrange des années 90, où nous avions des mannequins et leur agence était l’une des plus importantes?

Le bon goût me manque, les méga productions, les fêtes … Chez moi à Punta Piedras, à Punta del Este, j’ai eu des soirées spectaculaires. Je me souviens d’une nuit où l’ancien joueur de tennis français Yannick Noah a chanté à la maison. Encore une fois, j’ai eu le Prince Albert de Monaco comme dîner, qui a fini par manger du blanc de poulet avec de la laitue et de la salade de tomates avec moi. Punta Piedras était un tremplin impressionnant, tout le monde venait et c’était l’une des fêtes les plus attendues avec celle de Franco Macri. Un autre jour, j’ai reçu Natalia Vodianova chez moi dans son plus beau moment. Quand je l’ai vue, j’ai été choquée par sa beauté. C’était génial.

Une fois, je fêtais mon anniversaire à Recoleta avec les filles de mon agence et, soudain, alors que j’étais sur le point de me faire sauter les cheveux, Mick Jagger est apparu, s’est assis à côté de moi et a chanté mon joyeux anniversaire. Ce fut une grosse surprise et je n’en revenais pas.

J’ai aussi conduit Claudia Schiffer lorsqu’elle est venue en Argentine pour faire la campagne Caro Cuore. J’ai frappé son manager et il m’a invité à la Fashion Week de New York. Alors que je paniquais les avions, je ne pouvais pas y aller. Mais après 15 jours, il m’a envoyé le livre de Claudia pour que je puisse le manipuler en Uruguay, au Brésil et en Argentine. Si vous me demandez quelle est la plus jolie femme du monde, je vous réponds que c’est de loin Claudia Schiffer. Certainement. Il a un corps pulpeux de 1,82 mètres, un look, un visage, une classe … c’est incroyable. C’est le plus beau du monde.

-Le modèle est né ou fait?

Je pense qu’il y a des filles qui sont naturellement et d’autres qui sont faites. Dans les deux sens. Ginette Reynal est née mannequin: elle avait une taille spectaculaire, c’était une meute, super divine, splendide … Il n’y avait pas grand chose à travailler. Comme avec Mariana Arias, qui marchait et les gens étaient paralysés. Et cela s’est produit même en Europe. À Milan, les gens se sont tournés vers elle. Et, en Europe, personne ne vous donne une balle.

Un autre cas est celui de Karina Rabolini. Il est venu à l’agence avec l’uniforme scolaire, c’était une bombe. Il avait de longues jambes spectaculaires et tout son corps était naturel.

Le petit déjeuner pour moi est très important. Comme une douzaine de blancs d’oeufs par jour. Je n’ai pas mangé de viande rouge depuis 30 ans. Il y a 2 ans, j’ai arrêté de manger du poulet. Je m’entraîne beaucoup. Il est vital et fonctionnel pour votre tête et votre corps. J’adore le poisson et je ne bois pas d’alcool depuis 3 ans. Je ne sors pas beaucoup et je me couche tôt. Je fais une vie très tranquille.

Je veux qu’on aille bien. L’Argentin est très spécial. Parfois, je dis que nous ne blâmons pas tellement les gouvernements et essayons de nous regarder un peu. Nous ne levons le drapeau que lors d’un match de Coupe du Monde … nous n’avons pas beaucoup d’identité et cela joue contre nous. Nous ne sommes ni européens ni créoles. C’est ce que je ressens. Le Brésilien met à mort le drapeau de son pays. L’Argentin n’a pas d’identité.

Mauricio Macri m’a déçu dans le sens où, il me semble que son gouvernement a fait beaucoup de choses, mais ils ne se sont pas vus. Mauricio aurait pu partir en héros, car il avait le soutien de tout le monde, mais je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne comprends pas la politique. Ce que je peux vous dire, c’est que c’était dommage, car nous pensions tous que de grandes choses allaient être faites et que cela ne s’était pas produit.

Je ne sais pas ce qui va arriver à ce gouvernement, mais comme je vous l’ai dit, je ne blâme pas les gouvernements: je pense que l’Argentin doit faire un mea culpa et réfléchir. J’imagine que mars va être compliqué: les dépenses les plus chères, les écoles les plus chères … Je vois que les gens sont très tristes, pas contents. Noël était très triste.

-Qu’est-il arrivé à votre agence de mannequins?

L’agence a été fermée en raison d’un problème financier. Je n’ai jamais géré la partie administrative parce que j’étais avec les filles tout le temps et que je ne pouvais pas. C’était une erreur. Soudain, j’ai découvert que nous n’avions plus d’argent. C’était très douloureux pour moi. 8 ans se sont écoulés. Plus tard, je me suis confiné sur le terrain avec beaucoup d’angoisse:

C’est pourquoi je veux revenir maintenant avec ce nouveau projet de l’académie pour les femmes, car ce n’est pas que je ne voulais pas continuer à travailler. Je veux y retourner car la mode me passionne toujours. Je ne vais pas créer une agence mais j’ai une académie mais, si une fille ou un garçon divin apparaît, je lui donnerai un emploi.

Maintenant, mon objectif est que la femme se sente mieux et lui donne un style de vie. La seule chose à laquelle je pense dans la vie, c’est d’être heureux, car c’est très éphémère: aujourd’hui tu l’es et pas demain. Vous devez vivre aujourd’hui, demain vous ne savez pas ce qui va se passer.