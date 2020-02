Ricky Martin provoque le “monstre” dans la difficile soirée d’ouverture de Viña del Mar | Culture et divertissement

Ricky Martin en est arrivé à sa sixième performance sur la scène de Viña del Mar: il est arrivé, a chanté et dansé jusqu’à son extase ses 20 plus grands succès et distillé la sensualité jusqu’à ce qu’il remette le “monstre” à ses pieds … encore une fois.

Ce soir, la première de la 61e édition du festival de la ville chilienne, n’a pas été facile: depuis des heures avant, à l’extérieur de la Quinta Vergara – lieu de l’événement – de nombreuses personnes ont manifesté, lors d’affrontements avec la police, pour exiger l’annulation du concours au milieu de la crise sociale que connaît le Chili.