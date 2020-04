Ripken Jr. lance une campagne d’aide pendant la crise des coronavirus | Réseaux sociaux sportifs

L’ancien arrêt-court et troisième joueur de base Cal Ripken Jr. a lancé une campagne pour aider à nourrir les enfants et les familles à travers le pays pendant la pandémie de coronavirus, en coordonnant une contribution de 250000 $ et en ouvrant un compte sur les réseaux sociaux pour promouvoir la cause.

Ripken, 59 ans, qui a joué toute sa carrière pour les Orioles de Baltimore avant sa retraite en 2001, a établi un record en participant à 2 632 matchs consécutifs et a été intronisé au Temple de la renommée en 2007.