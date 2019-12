Riquelme, Verón et Cambiasso: tous les personnages qui assisteront aux adieux de Diego Forlán

Après avoir marqué l'histoire du football uruguayen et peu de temps après avoir commencé sa carrière d'entraîneur à Peñarol, le club de ses amours, Diego Forlán aura son match de football d'adieu. Ce sera le samedi 28 décembre à Stade Centennial de Montevideo.

La scène sera le lieu mythique où l'attaquant a su briller avec le maillot de l'équipe nationale d'Uruguay, avec lequel il est arrivé quatrième de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud (il a été l'un des buteurs du concours avec 5 buts et a reçu le Ballon d'or ) et a remporté la Copa América Argentina 2011 et la Carbonero Cup.

Bien que l'organisation prévienne des "surprises" de dernière minute (l'attaquant barcelonais Luis Suarez pourrait en être une), le site officiel de l'événement a annoncé les deux équipes qui s'affronteront ce week-end. D'une part, il y aura une équipe combinée de l'équipe de charrúa 2010 et 2011, tandis que de l'autre, il apparaîtra plusieurs stars dans le monde avec lesquelles il a partagé l'équipe tout au long de sa carrière.

Cachavacha, au cours de sa carrière professionnelle, a porté les maillots de Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético Madrid, Inter, Inter de Porto Alegre, Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City et Kitchee de Hong Kong.

L'équipe nationale d'Uruguay, qui sera dirigée par le Maestro Tabárez, sera composée de Juan Castillo, Fabián Carini, Bruno Silva, Jorge Fucile, Diego Lugano, Mauricio Victorino, Andrés Scotti, Martín Cáceres, Álvaro Pereira, Egidio Arévalo Ríos, Sebastián Eguren, Diego Pérez, Maximiliano Pereira, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez, Ignacio González, Sebastián Fernández, Sebastian AbreuChristian Stuani et Edinson Cavani.

Dans les Amis de Forlan, pendant ce temps, les noms de Faryd Mondragón apparaissent, Javier Zanetti, Juan Manuel Peña, Juan, Joe Bizera, Gabriel Milito, Mariano Pernía, Darío Rodríguez, Maximiliano Rodríguez, Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Esteban Cambiasso, Antonio Pacheco, Andrés D'Alessandro, Rafael Moura, Sergio García (Golfeur), Javier Chevantón, Marcelo Zalayeta et Diego Milito.