River Plate gagne et maintient la différence sur Boca Juniors en tête de la ligue argentine

BUENOS AIRES, 16 février (.) – River Plate a gagné 1-0 à Banfield dimanche et a maintenu la différence par rapport à la garde de Boca Juniors au sommet de la ligue de football argentine, alors qu’il reste trois jours avant la fin de la compétition. .

Avec sa cinquième victoire en cinq matchs joués en 2020, River a atteint 42 points au classement, trois de plus sur son rival classique Boca et sept sur le troisième Lanús.

“En général, nous avons eu un bon match, à l’exception des dernières minutes où nous n’avions pas le ballon. Nous avons échoué avec le résultat”, a déclaré le directeur technique Marcelo Gallardo lors d’une conférence de presse.

Le but du triomphe de River a été marqué par l’attaquant Matías Suárez à 16 minutes de la tête, après une bonne manœuvre de Gonzalo Montiel pour le secteur droit.

Le Colombien Rafael Borré a écrasé son penalty sur la barre transversale à 27 minutes, après que le défenseur Luciano Lollo eut touché le ballon avec sa main dans la surface.

À Banfield, le retour est intervenu après plusieurs années de retraite de l’attaquant Daniel Osvaldo, qui à 34 ans a une longue histoire dans le football européen et une étape avec l’équipe nationale italienne entre 2011 et 2013.

Pendant ce temps, Boca a marqué 4-0 en tant que visiteur du centre de Cordoue à Santiago del Estero grâce à un doublé de Carlos Tevez, et bien d’autres par Eduardo Salvio et le Colombien Sebastián Villa.

La victoire de Boca pourrait être plus volumineuse, mais le gardien Diego Rodriguez a pénalisé Tevez et Franco Soldano.

“Nous continuerons jusqu’à la fin de notre travail. Nous avons l’illusion de pouvoir atteindre le championnat”, a déclaré Tevez à la télévision locale.

Dans un autre match, Lanús et Newell’s Old Boys of Rosario ont fait match nul 1-1 avec des buts de José Sand et Sebastián Palacios, respectivement.

Samedi, Argentinos Juniors a battu l’Atlético Tucumán 2-0, le même score avec lequel Aldosivi de Mar del Plata a battu Huracán, tandis que Talleres a battu San Lorenzo de Almagro 1-0.

Pendant ce temps, Gymnastique et Escrime La Plata, menés par Diego Maradona, ont perdu 1-0 face à Rosario Central et ne parviennent pas à sortir des dernières positions du championnat.

(Rapport de Ramiro Scandolo, édité par Carlos Calvo Pacheco à Mexico)