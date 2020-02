River rend visite aux étudiants à trois jours de la finale et avec Boca à trois points | Réseaux sociaux sportifs

River Plate, leader de la Super League argentine avec 42 points, rendra visite dimanche aux Etudiants de La Plata de Gabriel Milito; et Boca, qui compte 39 unités, recevra Godoy Cruz à la Bombonera en l’absence de trois jours pour la fin du tournoi.

La vingt et unième journée, qui commence vendredi et se termine lundi, comprend également le classique entre San Lorenzo et Racing Club qui sera la clé pour l’accès aux coupes et la visite de la gymnastique et d’escrime La Plata de Diego Maradona, qui se bat pour la permanence, à un Indépendant en crise.