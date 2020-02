Robe transparente culotte Belinda Danna Paola

Les jeunes chanteurs mexicains deviennent audacieux et montrent plus Ils montrent des robes transparentes mais ils enseignent la culotte Le public remercie le geste à Belinda et Danna Paola

Les chanteurs mexicains Belinda et Danna Paola ont déchaîné les réseaux sociaux avec d’énormes robes transparentes où ils enseignent toutes les calzones sans la moindre pudeur, mais leurs followers les remercient, tandis que certains critiquent leurs tenues, mais comme toujours, vous avez le meilleur opinion à ce sujet.

C’est à travers les réseaux sociaux que les jeunes stars du Mexique ont décidé de publier des images de leur tenue vestimentaire, en leur laissant voir au-delà du tissu, et elles ont toutes deux posé pour l’objectif et permis au public d’entrer dans l’intimité de leur beauté, avec Transparences impressionnantes

Récemment, Belinda et Danna Paola ont montré leur renommée pour leur participation à deux concours de chant: d’une part, l’interprète de Sapito était au programme de La Voz México pour Tv Azteca, tandis que le chanteur de Mundo de Caramelo l’a fait de la même manière. la télévision mais pour l’Académie.

Si vous voulez donner votre point de vue sur les spectaculaires robes transparentes de Belinda et Danna Paola, vous pouvez entrer leurs comptes Instagram respectifs @belindapop et @dannapaola et vous vous rendrez compte qu’elles ont depuis longtemps cessé d’être ces filles tendres qui sont tombées amoureuses de la plus petite des maisons avec leurs chansons et rend aujourd’hui fou un public plus large.

Nous commencerons par Belinda qui a mis en ligne il y a un jour une vidéo dans laquelle elle pose pour la lentille une formidable robe transparente qui montre au-delà du tissu: sa culotte, qui est plutôt un string noir inspirant et qui atteint ses jambes tournées et À ses fesses

Immédiatement, les adeptes ont remarqué l’audace et ont commenté: “Super belle toi et belle ta robe”.

“Comme le corps est mince et si grand”, “Cela m’a rappelé une robe portée par Kendall Jenner lors d’un gala”, “Mais comme tu es belle, belle et belle comme toujours”, ont dit d’autres personnes à Belinda pour sa robe transparente dans laquelle elle a enseigné vos sous-vêtements

Cependant, d’autres personnes ont recommandé de porter cette robe pour une autre occasion: “Magnifique mais Beli que oufit était pour une cérémonie de remise de prix est super pour une cérémonie de remise de prix.”

C’est alors que le premier commentaire est venu sur sa culotte et une femme a fait remarquer: “Oh ma fille, les chons sont transparents”.

Mais la pluie de flatterie n’a pas pris fin pour Belinda: “Tout simplement magnifique, une déesse, une femme parfaite.”

Même un homme a montré sa jalousie et a commenté: «Vous aviez de l’amour. Couvrez-vous ou mettez-vous en colère. »

Un autre homme a remarqué son caleçon et a écrit: “La richesse de ses sous-vêtements est transparente.”

Et certains ont voulu se distinguer des autres et des autres et ont commenté les expressions suivantes de leur beauté: “Pas de maman fille du …”. “Apachurro.”

«Mon Beli n’a pas de remplissage. Visiblement gagnant comme toujours. Si mon Beli peut enseigner les chones, nous le pouvons aussi », a déclaré un autre des disciples.

Cependant, il n’y avait pas de pénurie de la personne drôle qui voulait attirer l’attention et a écrit une question: «Et les pompis où sont-ils? Il les a laissés dans l’autre pantalon hahahaha. »